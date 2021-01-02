Son dakika: 2 Ocak 2021 altın fiyatlarında son durum ne? 2021 yılının ilk hafta sonunfa altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni yılın ikinci gününde çeyrek altındaki düşüş dikkat çekti. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 456,20 liradan, çeyrek altın ise 740,62 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 2 Ocak 2021 altın fiyatlarında son durum...