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        Haberler İş-Yaşam 2 milyonun üzerinde genç yoksulluk sınırında - İş-Yaşam Haberleri

        2 milyonun üzerinde genç yoksulluk sınırında

        Almanya'da geçen yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin çocuk ve gencin, "yoksulluk sınırında" yaşadığı bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:29
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        2 milyonun üzerinde genç yoksulluk sınırında
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        Federal İstatistik Dairesinden yapılan açıklamada, yoksulluk sınırında olanların, tüm nüfusun ortalama gelirinin yüzde 60'ından daha az kazananlar olduğu kaydedildi.

        Almanya'da yoksulluk sınırı için baz alınan gelirin geçen yıl tek başına yaşayan bir kişi için ayda net 1250 avro olduğu aktarılan açıklamada, bu gelirin 14 yaş altı iki çocuğu olan iki yetişkin için aylık net 2 bin 625 avro olduğu belirtildi.

        18 YAŞIN ALTINDA YÜZDE 24,7 YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

        Açıklamada, ülkede 2022'de 18 yaşından küçük her dört kişiden birine karşılık gelen yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin, yoksulluk sınırında yaşadığı ifade edildi.

        Avrupa Birliği genelinde, 18 yaşının altındakilerin yüzde 24,7'sinin yoksulluk sınırında olduğuna işaret edildi.

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