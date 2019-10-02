Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildiği açıklandı.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için belirlenen faiz oranları ise şu şekilde;

Araç Tipi (0 km) Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Binek Araçlar 50.000-120.000 18-36 %0,49-%0,69 Ticari Araçlar 72.000-500.000 36-60 %0.49-%0.69



Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamındaki anlaşmalı otomotiv firmaları arasında binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota yer alıyor.

Ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes kampanyaya dahil olan markalar arasında yer alıyor.

1 Ekim 2019 tarihinde başlayan kampanya, 31 Aralık 2019'da sona erecek.