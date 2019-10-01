01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? sorusu araç almak isteyenler tarafından soruluyor. Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre 3 kamu bankası otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü. 2019 taşıt kredisi faiz oranları haberimizde.
HALKBANK, VAKIFBANK VE ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI 2019
Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından kredi faizlerini indiren bankalar otomotiv için özel taşıt kredisi paketi hazırladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları ortak açıklama ile yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bankalar yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Taşıt kredileri aylık yüzde 1.40'lı seviyelerdeydi. 1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Araçların 0 km olması gerekiyor.
Kampanya ile 50 bin ila 120 bin arasındaki binek araçlara 18 ila 36 ay arası vadeli kredilerde yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Ticari araçlarda 72 bin ila 120 bin arasındaki kredilere 30 ila 60 arasındaki vade ile yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİNE DAHİL ARAÇLAR?
HYUNDAI i10, HYUNDAI i20, RENAULT CLIO, RENAULT CLIO SPORT TOURER, RENAULT MEGANE HB, RENAULT MEGANE SEDAN, FIAT EGEA HATCHBACK, FIAT EGEA SEDAN, FIAT EGEA STATION, HONDA CIVIC
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