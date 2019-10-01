Ford ve Yapı Kredi ortaklığında faaliyetlerine devam eden Ford Finans, Ford marka binek ve ticari taşıt satın alımlarında taşıt kredisi faizlerini düşürdüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ford Finans 3 Ekim 2019 tarihinden başlayarak taşıt kredilerini yüzde sıfırdan başlayan faiz oranları ile müşterileriyle buluşturacak.

Ford ve Yapı Kredi arasında otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla yapılan iş birliğine göre, ticari ve binek araçlarda yüzde sıfırdan başlayan faiz oranları geçerli olacak.

'PİYASAYI HAREKETLENDİRİR'

Ford Otosan ile yapılan iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "İç piyasayı hareketlendireceğini düşündüğümüz bu kararın, satışları artıracağına ve bu sayede üretimi destekleyerek otomotiv sektörüne katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Ford Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ise, "Ford Otosan olarak Ford Finans iş birliğimiz kapsamında Yapı Kredi ile 10 yılı aşkın süredir müşterilerimizin farklı finansman ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz" diye konuştu.

Yapı Kredi ile Ford Otosan arasında yapılan iş birliğine göre, hafif ve orta ticari araçlar kapsamında 72 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0.68 faiz oranı uygulanacak.

Ford Transit minibüslerde 100 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0.68 faiz oranı sunulacak.

Ford binek araç modellerinde ise 70 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır veya 24 ay vadeli kredi yüzde 0.49 faiz oranlarına varan cazip kredi seçenekleri ile müşterilerin kullanımına sunulacak.