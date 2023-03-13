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2 gündür devam eden yağışlar Gediz Çayı'nı taşırdı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki gündür devam eden yağışlı hava çiftçinin yüzünü güldürürken Gediz Çayı'nın taşmasına da sebep oldu

Giriş: 13.03.2023 - 00:01 | Güncelleme: ABONE OL
2 gündür devam eden yağışlar Gediz Çayı'nı taşırdı
İHA

Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı ilçede iki gündür devam eden yağışlar hem vatandaşın hem de çiftçilerin yüzünü güldürdü.

2 gündür devam eden yağışlı havalar tarım arazilerini suya doyurdu. Yağışlar çiftçilere can suyu olurken ilçenin sebze meyve deposu olan Dörtdeğirmen, Fırdan köylerinde bazı arazileri sular altında kaldı. Yağış nedeniyle Fırdan ve Aksaklar Köyünün birbirine bağlayan köprü Gediz çayı ile aynı hizaya geldi. Ayrıca Gediz nehri ile bölgede bulunan Erdoğmuş ve Gümele Göletlerini besleyen derelerde artış gözlendi.

Yağışlar nedeniyle ilçe genelindeki göletlerde artış gözlenmesi nefes aldırdı.

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