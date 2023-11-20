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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 gündür aranan çoban ölü bulundu

        Malatya'da 2 gündür aranan çoban ölü bulundu

        Malatya'da, 2 gündür kayıp olarak aranan çoban, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da katıldığı arama çalışmalarında kayalık alanda ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:49
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        2 gündür aranan çoban ölü bulundu
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çobanlık yapan İbrahim Kısak (73), 2 gün önce küçükbaş hayvan otlatmak üzere gittiği Örencik Mahallesi mevkisinden dönmeyince yakınları ve vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı.

        Sonuç alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunulan çoban için jandarma ve belediye ekiplerince arama başlatıldı.

        ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞKAN DA KATILDI

        Arazide çok sayıda jandarma personeli, 100 güvenlik korucusu, 1 komando timi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği ve vatandaşlarla yapılan arama sonucu çoban, Kapıdere mevkisindeki kayalık alanda ölü bulundu. Arama çalışmalarına Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da katıldı.

        Kısak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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        #Doğanşehir
        #çoban
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