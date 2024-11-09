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        Motosiklet refüje çarptı: 2 genç hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü Akif Karaduman ile arkasındaki Ayşe Aşkın, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:24
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        2 genç hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, devrilen motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

        İddiaya göre, Akif Karaduman (22) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

        İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akif Karaduman ve motosikletin arkasında oturan Ayşe Aşkın'ın (21) öldüğünü belirledi.

        Sanayide marangozluk yaptığı öğrenilen Karaduman ile Aşkın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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