DHA

Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde bulunan 1730 rakımlı tepedeki 2 bin yaşında, 22 metre boyunda, 4 metre çapında ve 12 metre çevre genişliğindeki 'ağıl ardıç' ağacı zamana meydan okuyor.

DHA'nın haberine göre Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise ikinci yaşlı ağacı olarak kabul edilen ağıl ardıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 2002 yılında tabiat anıtı olarak tescil edildi.

Geçen kış ayında yoğun kar yağışı nedeniyle bir bölümü zarar gören anıt ağacın gönüllü bakıcısı da bulunuyor. Anıt ağacının yer aldığı Taşken ilçesi Balcılar Mahallesi'ne, yaşadığı Hadim ilçesinden sık sık gelerek bakımını yapan doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman, ağacın gönüllü bekçiliğini yapıyor.

2 BİN YILLIK AĞACIN GÖNÜLLÜ BEKÇİLİĞİNİ YAPIYOR

Zorlu geçen kış mevsiminde zarar gören ağaca bakım yapılmasını isteyen Kahriman, 'ağıl ardıç' ağacının korunması gerektiğini aksi takdirde daha büyük zarar görebileceğini söyledi. Bölgede oturanların da ağacı korumak için çalışması gerektiğini vurgulayan Kahriman şöyle konuştu:

"Geçen kış çok aşırı şekilde kar yağdı. Elektrik hatları koptu, çatılar çöktü. Ben o kış gününde 45 kilometre mesafeden yürüyerek ağaca bakmaya geldim. Çünkü ardıç ağacının zarar göreceğini biliyordum. Koruması yoktu, zamanında koruma direkleri yapılması gerekiyordu. Geldiğimde maalesef ardıcın büyük bir bölümünü oluşturan dalın biri kopmuş ve yere yatmış durumdaydı. Yetkililere bilgi verdim bahar ayında gelip direkler dikeceklerini söylediler. Sık sık geliyorum buraya gönüllü olarak çevre temizliğini yapıyorum. Ağacı izliyorum, problemler varsa yetkililere bilgi veriyorum. Sık sık otlarını biçiyorum. Otlar biçilmezse burada yangın çıkma riski oldukça yüksek. Gelip baktığımda ağacın dalının biri hala yerde, müdahale etseler bile eskisi gibi olması mümkün değil. Bu ağacın altına piknik masaları koyulmuş. Bunların bir an önce buradan kaldırılmasını ve çevre düzenlenmesinin yapılmasını ve ağacın koruma altına alınmasını istiyorum. Bazen buraya geldiğimde piknikçilerle karşılaşıyorum. Gelenleri uyarıyorum ama bana aldırış etmiyor. Ben burada yalnız kalıyorum."