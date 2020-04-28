2 bin üniversiteli pandemiye karşı seferber oldu

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Türkiye’nin Makinecileri ana sponsorluğunda düzenlenen İnovasyon > Pandemi (İnovasyon Büyüktür Pandemi) temalı İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın başvuru süresinin dolmasına bir hafta kaldı. Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2020 olan yarışmaya ilk iki haftada 2 bine yakın üniversite öğrencisi başvurdu. İnovasyon > Pandemi (İnovasyon Büyüktür Pandemi) temasıyla düzenlenen yarışmada pandemi öncesi, sırası ve sonrasında oluşan ihtiyaçlara çözüm sunacak inovatif projeler aranıyor. Başvuran üniversite öğrencilerinden oluşturulacak takımlar, 5 Haziran 2020’ye kadar projelerini geliştirmek için çalışacak.
Üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, “Pandemi Öncesi”, “Pandemi Sırası” ve “Pandemi Sonrası” olmak üzere 3 ana kategori altında yer alan 18 farklı senaryodan birini seçerek proje üretecekler. Yarışma sonunda her 3 ana kategoride birinci, ikinci ve üçüncü takım belirlenecek. Birinci takımlar 25 bin TL, ikinci takımlar 20 bin TL, üçüncü takımlar 15 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Dokuz takımın dereceye gireceği yarışmada toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılacak.
HER AŞAMA DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDE
İnovasyon > Pandemi temalı İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın her aşaması dijital platform üzerinde ilerliyor ve yarışma katılımcılarının fiziken bir araya gelmesi gerekmiyor. Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin ilk adımda Karga Karga isimli uygulamayı akıllı telefonlarına indirmeleri ve kayıt olmaları gerekiyor. Yarışmaya başvuran gençler, kişisel bilgilerini girmenin yanı sıra yetkinlikleri, birikimleri ve ilgi alanlarına dair bilgileri de paylaşacaklar. Bu bilgiler, Özgelecek Algoritması adı verilen sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilecek ve başvuranların yetkinliklerine göre eşleştirmeler yapılarak 4’er kişilik takımlar oluşturulacak. Takım üyeleri, Karga Karga uygulaması üzerinden proje fikirlerini iletecekler. Proje fikirleri üzerinden yapılacak değerlendirmede ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan takımlar belirlenecek. İkinci aşamada takımlardan proje sunumları beklenecek. Proje sunumu oluşturma sırasında takımlara dijital ortamda mentorluk desteği de verilecek. Takımlar, proje sunumlarını 5 Haziran 2020’ye kadar sisteme yükleyecekler. Jüri, sunumlar üzerinden değerlendirme yaparak dereceye giren takımları belirleyecek. Yarışmayla ilgili bilgiler #İnovasyonBüyüktürPandemi hashtagiyle sosyal medyadaki @inovatimtr, @turkihracat (twitter),@turkiyeihracatcilarmeclisi (instagram),@trihracatcilarmeclisi (facebook),Türkiye İhracatçılar Meclisi (linkedin) ve @turkiyeninmakinecileri hesaplarından da paylaşılacak.
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