2 bin 450 litre zeytinyağı ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, H.B. (51), Z.K. (28), O.G. (29), S.A. (20) ve M.K. (25) isimli şüphelilerin, iki araçla Ordu'ya gittiğini belirledi.

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Ordu Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Araçta yapılan aramalarda, tenekeler içinde 450 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Zeytinyağları incelenmek üzere Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sahte olduğu belirlenen yağların, Aydın'da temmuz ayında kapatılan bir firmaya ait olduğu ve tüm ürünler için toplatma kararının bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ederken, S.T. (36) isimli bir kişi, gözaltına alınan şüphelilerden iş yerinde satmak üzere toplamda 2 bin litre zeytinyağı satın aldığını ve yağların sahte olduğundan şüphelendiğini söyleyerek ihbarda bulundu.

Sahte olduğu tespit edilen yağlar, Samsun’da Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne verildi.