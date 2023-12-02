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        Haberler Gündem 2 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        2 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilmektedir. İşte noter tarafından canlı yayında çekilişi yapılan 2 Aralık 2023 Cumartesi Çılgın sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 22:14 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:14
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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        Son dakika Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılacak Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 21.30'da açıklandı. İşte 2 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        2 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        43 - 48 - 51 - 69 - 82 - 86

        JOKER 29 + SÜPERSTAR 5

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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