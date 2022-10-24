Türkler 192 milyar dolarlık kripto para işlemi yaptı

Blockchain ve kripto para analiz firması Chainalysis '2022 Kripto paranın Coğrafyası' raporunu yayımladı. Rapor kapsamında Küresel Kripto Adaptasyon Endeksi sonuçları yayımlandı.
Söz konusu endekste 2022 2. çeyrek itibarıyla Vietnam ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Filipinler ve Ukrayna takip etti. Türkiye ise kripto para adaptasyonunda dünyada 154 ülke arasında 12. sırada yer aldı. Geçen yıla göre listede 1 sıra yükseldi. Endekste 0 ila 1 arasında puanlama yapılırken Vietnam 1 değerini aldı. Türkiye'nin puanı ise 0.519 oldu.
Küresel Kripto Adaptasyon Endeksi 2022:
YÜZDE 10.5 BÜYÜME
Chainalysis raporuna göre, Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde Temmuz 2021-Haziran 2022 arasında açık ara en yüksek kripto para işlem hacmine sahip ülke oldu. Türk vatandaşlarının cüzdanlarına toplamda 192 milyar dolarlık kripto para geldi. Türkiye'deki kripto para işlemleri bir önceki yıla göre yüzde 10.5 yükseldi. Türkiye'yi işlem hacminde Lübnan ve Suudi Arabistan takip etti. MENA bölgesindeki ortalama artış ise yüzde 48 olarak kayıtlara geçti.
TL'DEKİ DEĞER KAYBI CAZİBEYİ ARTIRIYOR
Mısır 4. sırada yer almasına rağmen kripto para işlem hacmi son 1 yılda yüzde 221.7 yükseldi. Raporda Mısır ve Türkiye'de kurda yaşanan oynaklıkların kripto paranın cazibesini artırdığı ifade edildi. Son 1 yılda TL'nin yüzde 80.5, Mısır Poundunun ise yüzde 13.5 değer kaybettiği belirtilen değerlendirmede "Mısır'da işlem hacmi geçen yıl 3'e katlandı, bölgenin en büyük kripto para piyasası Türkiye'de ise yıllık büyüme yavaşladı.
RUS PLATFORMLARA GİRİŞLER SAVAŞLA YÜKSELDİ
Chainalysis raporunda Türkiye ile ilgili bir diğer ilginç tespit ise Rus kullanıcılar üzerinden yapıldı. Raporda adını vermek istemeyen bir kara para aklama uzmanının Rus vatandaşlarının ülkelerinin Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Rusya'dan para çıkarmak için kripto paralara yöneldiği değerlendirmesine yer verildi.
Rus vatandaşlarının geleneksel olarak para kaçırdığı ülkelerin BAE, Türkiye, Kazakistan ve Gürcistan olduğunu belirten söz konusu uzman savaş sonrasında yine bu ülkelere yönelme olduğunu ifade etti. Chainalysis miktar olarak Rus vatandaşlarının kripto paralar aracılığıyla ülkelerinden ne kadar para çıkardığını hesaplamanın mümkün olmadığını ancak site trafiklerine bakarak konuyla ilgili bir fikir elde edilebileceğini belirtti.
Yukarıdaki grafikte seçili ülkelerden Rus ağırlıklı kripto para platformlarına girişlerin 1 yıllık seyri görünüyor. Grafikte Türkiye'den söz konusu platformlara girişlerin şubattan itibaren yükseldiği görülürken, nisanda ziyaretler adeta uçuşa geçti.
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