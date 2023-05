HABERTURK.COM

19 Eylül de doğan bir kişi Başak burcunun özelliklerini taşır. Başak burcu yönetici gezegeni Merkür olan toprak grubuna dahil burçlar arasında yer alır.

19 Eylül Hangi Burç?

19 Eylül tarihinde dünyaya gelen kişiler Başak burcu olarak doğmaktadır. Toprak grubunda yer alan Başak burcu Oğlak ve Boğa burcu ile aynı grupta yer alır.

19 Eylül Burcu Ne?

Burçlara ilgi duyan kişiler 19 Eylül burcu ne şeklinde araştırma yapmaktadır. 23 Ağustos ve 23 Eylül arasında doğan kişiler Başak burcu olarak dünyaya gelir. Toprak grubunun besleyici ve güvenilir olma özelliklerini içinde barındırır.

19 Eylül Burcu Özellikleri

19 Eylül burcu özellikleri arasında eleştirel olmak yer alır. Başak burcu çevresinde olanı biteni eleştirmeyi sever fakat kendisinin eleştirilmesinden asla hoşlanmamaktadır. Başak burcu mükemmeliyetçi özelliğiyle etrafında dikkat çeker. Başak burcu kişisi gerek iş hayatında gerekse ev hayatında her zaman en iyisine sahip olmayı ister. Mükemmel olmak için çaba sarf eder.

Başak burcunun uğurlu günü Çarşamba, uğurlu sayısı ise 5’tir. Açelya, zambak en sevdiği çiçekler arasında yer alır. Değerli taşları arasında; mavi safir ve zebercet bulunur.

19 Eylül Burcu Erkeği

19 Eylül burcu erkeği çevresi tarafından çalışkan olma özelliğiyle tanınır. Yönetici gezegeni Merkür olan Başak burcu her daim öğrenmeye açık olup araştırmayı sever. Başak burcu erkeği disiplini çok sever. Hayatını disiplin içinde geçirir ve hayatındaki kişiye de bunu yansıtır. Her işinin düzenli olmasını isteyen Başak burcu hayatındaki insanı bu konuda zora sokabilir.

19 Eylül tarihinde doğan Başak burcu erkeklerinin aşk ilişkilerinde zorlayıcılık hakimdir. Denetleme duygusu sebebiyle partneri üzerinde hakimiyet kurmak ister. Baba olmayı pek düşünmeseler de bu duyguyu tattıktan sonra geç baba oldukları için kendilerini suçlayıp pişmanlık yaşar.

19 Eylül Burcu Kadını

19 Eylül burcu kadını bir Başak burcu kadınıdır. Her zaman en iyisinin olması için çaba sarf eder; her işi kendisi yapar ve yaptığı işin en iyisi olduğunu düşünür. Başak burcu kadını evliliğe uzak durur fakat karşısına onu seven, saygı duyan bir partner çıktığında evliliğe sıcak bakmaya başlar. Başak burcu kadını ev içerisinde düzenli ve titizdir. Çocuklarının da düzenli olmasını ister.

19 Eylül Burcu Yorumu

19 Eylül burcu yorumu: 19 Eylül’de doğan kişi Başak burcudur ve Başak burçları çalışkan, titiz kişilerdir. Arkadaş ortamında eğlenceli ve sevecen tavırları olsa da tanımadığı kişilere karlı her zaman mesafelidir.

Başak burçları pratik olma özelliğiyle tanınır. Ellerinden her iş gelen Başak burcu iş hayatında da bu özelliğini sıkça ortaya koyar. Başak burcu için iş çok önemlidir. Her zaman ‘hayır’ demeyi bilirler.

19 Eylül Yükseleni Nedir?

19 Eylül yükseleni nedir? Şeklinde araştırma yaptığınızda karşınıza bir sonuç çıkmamaktadır. Yükselen burç doğum tarihi ile değil doğum saati ile öğrenilir. Kişi doğum saatini ve doğum yerini biliyor ise yükselen burcunu öğrenebilir.

19 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

19 Eylül’de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Hande Sarıoğlu, Behiye Aksoy, İsmet Özel; Umut Bozok, Alpay Koçaklı…

19 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

19 Eylül’de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: Jeremy Inos, Kevin Zegers; Jacob Bruun Laersen, Wato Kuaté…

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos