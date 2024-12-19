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        Haberler Bilgi Gündem 19 Aralık ne günü? 19 Aralık'ın anlam ve önemi ne? 19 Aralık'ta ne oldu?

        19 Aralık ne günü? 19 Aralık'ın anlam ve önemi ne?

        19 Aralık tarihte önemli olayların yaşandığı, bazı özel günlerin kutlandığı bir tarih olarak dikkat çekiyor. Bu günün anlamını ve geçmişten bugüne taşıdığı izleri merak edenler için 19 Aralık, dünya genelinde kutlanan özel günlerden tarihe yön veren olaylara kadar birçok farklı anlam taşır. Peki, 19 Aralık'ta neler yaşandı ve bu tarih neden önemlidir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 01:31 Güncelleme: 19.12.2024 - 01:31
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        • 1

          Günlerin tarihi anlam ve önemini keşfetmek, geçmişle bağ kurmamıza yardımcı olur. 19 Aralık, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özel bir yere sahip olan bir tarih. Kutlanan özel günlerden yaşanan unutulmaz olaylara kadar pek çok açıdan merak uyandıran bu tarih, geçmişten bugüne uzanan izlerle dolu. Peki, 19 Aralık neden dikkat çekiyor? Bu tarihte hangi önemli olaylar gerçekleşti? İşte detaylar...

        • 2

          19 ARALIK'TA NE OLDU?

          1154 - 25 Ekim'de İngiltere tahtına oturan II. Henry, Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giydi.

          1805 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Varşova'ya girdi.

          1909 - Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü kuruldu.

          1915 - Son Anzak ve İngiliz birlikleri, Anafartalar Cephesi ile Arıburnu Cephesi'nin tahliyesini tamamladı.

          1918 - Hatay İlinin Dörtyol İlçesinde, Fransız güçlerine karşı ilk kurşun, Karakese Beldesinde Ömer Hocanın oğlu Mehmet (Kara Mehmet) tarafından sıkıldı.

          1919 - Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.

          1920 - Millî Mücadele'yi destekleyen Antalya'da Anadolu gazetesi yayınlanmaya başladı.

          1948 - İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yandı.

          1950 - Dwight D. Eisenhower, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

          1965 - De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi.

          1966 - Koç Grubu tarafından üretilen ilk Türk otomobili Anadol satışa sunuldu. Peşin fiyatı 26 bin 800 lira idi.

          1968 - Piyanist İdil Biret, Paris'te Dünyanın ünlü beş virtüözüyle konser verdi.

          1969 - Amerikan 6. Filosu, İzmir'e geldi. Filonun gelişi protesto edildi ve Amerikalı denizciler tartaklandı.

          1978 - Kahramanmaraş Olayları başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.

          1983 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Harbiye Orduevi'nde ileride 6 cilt olarak yayımlayacağı Anıları'nı yazmaya başladı.

          1984 - Çin ve Birleşik Krallık, Hong Kong'un 1 Temmuz 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredilmesi konusunda anlaştı.

          1986 - Sovyetler Birliği, rejim muhalifi Andrei Sakharov'u ülke içi sürgünden serbest bıraktığını ve karısını da (Yelena Bonner) affettiğini açıkladı.

        • 3

          1987 - Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Naim Süleymanoğlu, ilk kez millî mayoyu giydi. 60 kiloda koparma (150 kg), silkme (188,5 kg) ve toplamda (337,5 kg) kendisine ait Dünya rekorlarını yeniledi.

          1992 - Somali'de "Umut Operasyonu" başlatıldı. Türk Birliği bu harekâta katıldı.

          1993 - Kanal D yayın hayatına başladı.

          1994 - Olay TV kuruldu.

          2000 - Ölüm orucu ve açlık grevlerinin devam ettiği 20 cezaevine müdahale edildi. Hayata Dönüş adı verilen operasyonun ilk gününde, Çanakkale ve Ümraniye cezaevleri hariç 18 cezaevinde eylem sona erdirildi.

          2001 - Kabil'e en az 3 bin kişiden oluşacak uluslararası güç konuşlandırılması için BM Güvenlik Konseyi onay verdi.

          2003 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesinin nükleer ve kimyasal silah üretme hedefinden vazgeçtiğini duyurdu.

          2016 - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucunda öldürüldü.

          2016 - Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarında terör saldırısı gerçekleşti. 12 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

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