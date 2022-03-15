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18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart hangi gün, okullar tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım başladı. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 18 Mart'ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, okullar tatil mi?

15.03.2022 - 10:34 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım başladı. Milli mücadeleye büyük katkısı olan 18 Mart dünya tarihini değiştiren bir savunmaya sahne oldu. Bu yıl 107.yılı kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, okullar tatil mi?

  • 18 MART RESMİ TATİL Mİ?

    Her  yıl olduğu gibi bu sene de 18 Mart resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl resmi kurumlarda ve okullarda  kahraman askerlerimizi anmak için törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

  • 18 Mart’ta bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler açık olacak, normal mesai saatlerinde çalışacak.

  • 2022 RESMİ TATİLLER

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

    Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

    Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

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