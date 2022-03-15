Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım başladı. Milli mücadeleye büyük katkısı olan 18 Mart dünya tarihini değiştiren bir savunmaya sahne oldu. Bu yıl 107.yılı kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, okullar tatil mi?