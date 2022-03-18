18 Mart anlık ve canlı verilerle 1 Euro ne kadar? Euro kuru sorgulama ekranı!

Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar "Euro kuru bugün ne kadar?" "Euro düştü mü, yükseldi mi?" Sorularına yanıt arıyor. Dünyadaki ve ülkedeki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. İşte 18 Mart Cuma güncel euro kuru...

ANLIK VE CANLI EURO KURU (18 MART)

18 Mart saat 15.20 itibarıyla 1 euro 16,30 liradan işlem görüyor.