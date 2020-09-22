18 işyerinden hırsızlık yaptılar! Öyle bir yakalandılar ki!

DHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içinde merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerindeki 18 iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayları ilgili çalışma başlattı. Polis, yaptığı güvenlik kamarası incelemeleri ve saha çalışmaları sonrası çaldıkları motorlarla hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin S.K. (16),H.D. (15),İ.D. (16),Z.C.Y. (17),Serdar A. (19) ve Yılmaz İ. (18) olduğunu tespit etti.

HIRSIZLIKLAR KAMERAYA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre girdikleri iş yerlerinden para, cep telefonu, yiyecek ve içecek, tabanca, sigara gibi malzemeleri çalan şüpheliler, çaldıkları paralarla kafede eğlenirken yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Çaldıkları malzemeleri de arazide çuval içinde sakladığı belirlenen şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerden ele geçirilen 2 motosiklet, 1 televizyon, 10 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda gıda malzemesi ve para ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.