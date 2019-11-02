02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
OYAK, Total Oil Türkiye de dahil olmak üzere akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri ile operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile görüşmelere başladı. OYAK, şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacağını açıkladı. Türkiye'de pazar payı açısından 5. sırada bulunan Total Oil Türkiye'nin, ülke genelinde 500'ü aşkın istasyonu var. Demirören, TOTAL’i 3 yıl önce satın almıştı.
OYAK’IN İŞTİRAKİ SELYAK
OYAK, akaryakıt sektörüne 30 yıl önce girdi. OYAK, 1990 yılında Elf markasıyla akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren “SELYAK”a ortak oldu. Bu şirkette, Fransız Elf’in payı yüzde 68, OYAK’ın payı yüzde 32 düzeyinde bulunuyordu. 12 yıl ortaklık devam etti. OYAK, 2002’de, Elf ile yine bir Fransız şirketi olan TOTAL’in birleşmesi üzerine akaryakıt piyasasından çekildi; SELYAK’taki ortaklığını sona erdirdi.
17 YIL SONRA YİNE, YENİ, YENİDEN…
OYAK, 17 yıl sonra akaryakıt piyasasına dönüyor. OYAK, Demirören’den TOTAL Oil Türkiye ve Moil’i satın alarak, gerek akaryakıt gerekse de otogazda piyasaya hızlı bir giriş yapmak istiyor.
Bu girişim, sektörde büyük yankı ve heyecan uyandırdı. Sektör, 17 yıl aradan sonra yeniden akaryakıt piyasasına dönmeye hazırlanan OYAK’ın, pazar payı yönünden ilk üçte yer alan dağıtım şirketlerini zorlamasını, kısa sürede payını artırmasını beklediklerini söyledi.
Sektör temsilcileri, “OYAK’a ve temsil ettiği değerlere vatandaşın hem saygısı hem de güveni var. Bu güven pazara da yansıyacaktır” görüşünü dile getirdi.
OYAK’ın, gerek fiyat gerekse de rekabet yönünden sektöre hareket getirmesine kesin gözüyle bakıyor. Bu rekabetin, tüketiciye de olumlu yansıması bekleniyor.
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