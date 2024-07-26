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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki motosikletliden acı haber! | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:04
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        17 yaşındaki motosikletliden acı haber!
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        Manisa'daki kaza, Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (19) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan Ferhat Sarı (17) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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