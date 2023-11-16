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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşında kalbine yenildi

        17 yaşındaki Yasin kalbine yenildi

        İstanbul'da 17 yaşındaki Yasin Kılıçoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kılıçoğlu, memleketi Kastamonu'da gözyaşları arasında toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:52
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        17 yaşında kalbine yenildi
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        İstanbul'da yaşayan Yasin Kılıçoğlu (17), geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

        Yasin Kılıçoğlu'nun cenazesi, İstanbul'daki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesine getirildi.

        Yakınlarını yasa boğan Yasin Kılıçoğlu'nun cenazesi, Doğuörcünler köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

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