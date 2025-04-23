Gölcük depremi kaç saniye sürdü? 1999 depreminde can kaybı ve yaralı sayısı kaçtı?
Marmara Denizi'nde bugün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, toplam 13 saniye sürdü. Depremin ardından, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin süresi ve etkisi yeniden gündeme geldi. 1999'daki büyük felaket, yalnızca Marmara'yı değil, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgeyi etkilemişti. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç büyüklüğündeydi, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ölü ve yaralı sayısı kaçtı, kaç bina yıkıldı? İşte 17 Ağustos depremi detayları...
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Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 17 Ağustos 1999’un acı hatıralarını canlandırdı. Sarsıntı 13 saniye sürdü ancak yarattığı korku çok daha uzun sürdü. Depremin ardından gözler, 1999'daki büyük yıkımı tekrar hatırlamaya yöneldi. O gece tüm Türkiye'nin yüreği aynı anda sarsılmıştı. Peki, 17 Ağustos depremi kaç saniye sürmüştü? Can kaybı ve yaralı sayısı ile hasar gören bina sayısı kaçtı? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde yaşananlar...
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17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ VE KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.
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DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.
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GÖLCÜK DEPREMİNDE HASARIN BOYUTU
Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.
Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.
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İSTANBUL'DA 41 BİNE YAKIN KONUTTA HASAR OLUŞTU
İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.
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Kentte ayrıca 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bunların 118'i orta, 13'ü ağır hasarlı olarak belirlendi. İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.
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İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.