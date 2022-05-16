Kur Korumalı Mevduat ne kadar kazandırdı? Aralık'ta ve Ocak'ta hesap açanlar... - Günün Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, ilk ödemeleri 23 Mart'ta yapılan Kur Korumalı Mevduatlara (KKM) mart ve nisan ayında ne kadar kur farkı ödendiğini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre 'mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı Korunmasına ilişkin giderler' mart ayında 11 milyar 700 milyon 437 bin TL oldu. Nisanda ise bu rakam 4 milyar 555 milyon 299 bin lira olarak açıklandı.

Böylece 2 ayda KKM hesaplarına 16 milyar 255 milyon 736 bin liralık fark ödemesi yapılmış oldu.

800 MİLYAR LİRAYI AŞTI

BDDK verilerine göre 6 Mayıs haftasında 819 milyar 20 milyon liraya ulaştı.

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. İlk olarak mevduat sahiplerine ödemeler 23 Mart'ta başladı.

Merkez Bankası 22 Aralık'ta dolar/TL kurunu 12.35 olarak açıklamıştı. 22 Aralık'ta KKM'ye 100.000 TL yatıran birisi 8097 dolar karşılığında bir para yatırmıştı. Eğer dolar kuru yerinde saymış olsaydı 22 Aralık'ta yatan 100.000 TL'ye yıllık yüzde 17'lik azami faiz oranından hesaplandığında 3 ayda (92 gün) 4.284 TL yatırılacaktı. Ancak dolar 23 Mart'ta 14.81 lira olarak açıklandığı için söz konusu mevduat sahibinin toplam birikimi 119.917 TL oldu.

KKM'ye 100.000 TL yatıran ne kazandı? Açılış tarihi Ödenen kur farkı Toplam birikim 22 Aralık 15.633 119.917 22 Ocak 5.183 109.467

Buna karşılık örneğin 21 Ocak'ta 100.000 liralık KKM hesabı açan birisi 13.40 TL'lik kur üzerinden o tarihte 7.462 dolar almış oldu. Söz konusu tarihlerde TCMB faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. Dolayısıyla kur sabit kalsaydı bu kişiye 3 ay sonunda yine 4.284 TL ödenecekti.

Ancak 3 ay sonunda dolar/TL 14.67'ye yükseldi ve 21 Ocak'ta alınan doların TL karşılığı 109.467 TL oldu. Böylece KKM sahibine 5.183 TL kur farkı ödenmiş oldu.

Dolar/TL'nin 2022'deki seyri:

Yani mart-nisan döneminde dolar görece yatay bir seyir izlediği için aralıkta hesap açanlar ocakta açanlara göre daha avantajlı oldu.