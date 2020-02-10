İHA

Balıkesir polisi FETÖ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Balıkesir merkezli 16 il ve 40 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 14’ü halen görevde, 4’ü ihraç, 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi, 2’si Sağlık Bakanlığına geçiş yapmış, 1’i emekli, 1’i açıkta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına karar verildi.

Balıkesir'de 10, Kahramanmaraş'ta 4, Tekirdağ'da 4, Bolu'da 3, Kocaeli'de 3, Ankara'da 2, Hatay'da 2, Iğdır'da 2, Bursa'da 2, Aydın'da 2, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Hakkari'de 1, Ardahan'da 1, Giresun'da 1, Afyonkarahisar'da 1 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.