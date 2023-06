TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ana kadroya girebilmek için kıyasıya rekabet başladı. MasterChef'te iki önlük sahibini bulurken, yarışmacılar yeni bölümde 3. önlük için yarışacak. Peki, "MasterChef All Star 3. önlüğü kim kazandı?" İşte MasterChef All Star 3. önlüğü kazanan yarışmacı...