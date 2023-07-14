15 Temmuz için yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni, Ankara YHT Garı'ndan uğurlama törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu törende, “Hainlerin karşısında dimdik durarak, şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılı Kahramanları” temalı 15 Temmuz trenini Ankara Yüksek Hızlı Tren Garından uğurladı. Uruloğlu, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, Ankara İstanbul- Konya hattındaki seferlerle 60 bin kişinin taşınacağını, 56 bin kilometre yol kat edileceğini belirterek, “Hain darbe girişiminin devlet millet iş birliğiyle ve milli şuurla alt edilmiştir. Bu tarihi olayın kuşaktan kuşağa anlatılıp aktarılması gerekiyor” dedi.

Uraloğlu, demokrasiye, Türkiye’nin geleceğine, gelecek nesillerin yarınına sahip çıkanların kahramanlık destanı yazdıklarını ve bu destanın başrolleri olarak tarihe isimlerini yazdırdıklarını söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni gibi farkındalık yaratacak etkinliklerle milli iradenin üstünlüğü kavramlarının gelecek kuşaklara aktarılacağını belirterek şunları söyledi:

"FETÖ DENEN 40 YILLIK KARANLIĞI BİR GÜNDE YIKTIK"

“Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez, bu millet darbelere geçit vermez, asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain terör örgütü FETÖ mensupları, milli irademizi ortadan kaldırmak istediler. Yüce Meclis'imizi savaş uçaklarıyla bombaladılar, halkımızı tanklarla ezdiler, helikopterlerden üzerlerine mermi yağdırdılar. Korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca TÜRKSAT’ı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık.” dedi.