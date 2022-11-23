1.5 milyar Euro'luk hayal kırıklığı!

2022 Dünya Kupası Katar'da tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşan Arjantin maçın hatta turnuvanın favorisi olarak görülüyordu. 1-0 öne geçmesine rağmen fırsatları değerlendiremeyen Arjantin maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Maçtan önce kimsenin şans vermediği Suudi Arabistan ise kağıt üstünde yazılan her şeyi adeta çöpe attırdı. Kadro ya da oyuncu değerlerine baktığımızda ise, Arjantin 627 milyon euro kadro değerine sahipken, Suudi Arabistan'ın kadro değeri sadece 25 milyon euro.

Arjantin kadrosunun piyasa değeri en yüksek oyuncusu 75 milyon euro ile Inter'de forma giyen Lautoro Martinez olurken, piyasa değeri en düşük oyuncusu ise 3 milyon euro değer ile Benfica forması giyen Nicolas Otamendi oldu.