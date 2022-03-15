Ülkemizdeki ve dünyadaki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. Özellikle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri "Euro düştü mü, yükseldi mi?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Mart Salı güncel euro kuru...

15 MART 2022 EURO KURU

15 Mart saat 09.15 itibarıyla 1 euro 16,26 liradan işlem görüyor.