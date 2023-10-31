15 gün sonra otomobilinde ölü bulundu

15 gün sonra boş arazideki otomobilinde ölü bulundu
Kayseri'de, 15 gündür ailesinin haber alamadığı Erkan Biçen, boş arazide park halindeki otomobilinde ölü bulundu
Kayseri'nin Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde boş arazide park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ
Yapılan incelemede cansız bedenin, 15 gündür haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Erkan Biçen'e (37) ait olduğu tespit edildi. Biçen'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.