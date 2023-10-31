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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 gün sonra otomobilinde ölü bulundu

        15 gün sonra boş arazideki otomobilinde ölü bulundu

        Kayseri'de, 15 gündür ailesinin haber alamadığı Erkan Biçen, boş arazide park halindeki otomobilinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:14
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        15 gün sonra otomobilinde ölü bulundu
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        Kayseri'nin Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde boş arazide park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

        Yapılan incelemede cansız bedenin, 15 gündür haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Erkan Biçen'e (37) ait olduğu tespit edildi. Biçen'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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