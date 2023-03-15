15. Gayrimenkul Emlak Fuarı başlıyor

HABERTURK.COM

Türkiye, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya başlarken, deprem sonrası hem çok tartışılan hem de gerek deprem bölgesinde yeniden şehirleşme çalışmaları ve Deprem riski altındaki Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere Kentsel Dönüşüm çalışmalarının odağı olan gayrimenkul emlak sektörü, yarın 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı ve Zirvesi’nde bir araya gelecek. 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı ve Zirvesi İstanbul Bosphorus Hilton Conference Center'da gerçekleştirilecek.

2 gün sürecek olan Fuar ve Zirve hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantıda JNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, Kılıç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kılıç ve Altın Türk Real Estate Yatırım Başkanı, Arab – Türk İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı İsmail Altın, sektör hakkında bilgi verdiler. 34 ülkeden 500’ün üzerinde yatırımcının Türkiye’nin en önemli inşaat, gayrimenkul firmaları ile buluşacağını söyleyen JNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 17 Mart günü gerçekleştirecekleri zirvenin sektörün tüm sorunlarının, beklentilerinin masaya yatırılacağına dikkat çekti.

Fuarda 42 firmanın 450 proje ile yer aldığını söyleyen Haktan Öztunalı; “15’inci Gayrimenkul Emlak Fuarı ve Zirvesi’ne bu yıl İstanbul, Kıbrıs, Antalya başta olmak üzere yurt dışından Karadağ, Dubai ve Suudi Arabistan, İngiltere, Rusya, Almanya çoğunlukta olmakla birlikte burada New York, Miami gibi Amerika projelerini satan firmalardan oluşuyor” dedi.

"GEÇMİŞ FUARLARDA DAHA ÇOK YABANCI ZİYARETÇİ TALEBİ ALIRKEN, BU YIL TÜRK ZİYARETÇİ TALEBİNDE PATLAMA YAŞIYORUZ"

JNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, fuara giriş için rezervasyon yaptıran ziyaretçi profilindeki değişime dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bu fuarı 15’inci kez düzenliyoruz. Geçmiş fuarlarda daha çok yabancı ziyaretçi talebi alırdık. Bu yıl, çok ciddi Türk ziyaretçi rezervasyonu aldık. Deprem felaketinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de insanlar, daha güvenli, daha sağlam konutlara ulaşmak, arsa veya müstakil ev almak düşüncesiyle fuara büyük ilgi gösteriyor şu anda. Sadece dün akşam 3 bin 717 Türk ziyaretçiden telefon aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Köye Dönüş” projesi bir anlamda aslında büyük şehirlerde talep görmeye başladı. Amerika’daki gibi güvenli, yüksek plazalarda çalışıp, tek katlı, iki katlı müstakil, bahçeli evlerde yaşama doğru bir yönelim var."

"ÜLKEMİZE 2 MİLYAR 400 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPABİLECEK 77 YATIRIMCI GELECEK"

Yurt dışında özellikle ticaret ataşelikleri nezdinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Haktan Öztunalı, "Fuarımızda Rusya, İran, Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Katar, Kazakistan, Körfez ülkelerinden yaklaşık 140 civarında bir B2B alanımızda broker yatırımcıları göreceksiniz. Avrupa ülkelerinden de bu yıl güzel bir katılım aldık. Sadece Almanya’dan 17 yatırımcı var. İngiltere, Hollanda, Portekiz, Doğu Avrupa ülkelerinden de yatırımcılar fuarda Türk gayrimenkul firmaları ile özel görüşmeler yapacak. Sonuç itibarıyla biz JNR Fuarcılık olarak yaptığımız bu çalışmalarla ve 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı ile ülkemizde 2 milyar 400 milyon liralık yatırım yapabilecek 77 tane yatırımcıyı bu konjonktürde getirmeyi başardık” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO