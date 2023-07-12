İşte 14 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanıyor. BİM'e gelen 11 Temmuz 2023 Salı günü indirimli ürünleri listesi kataloğu daha önce duyurulmuştu. 14 Temmuz 2023 Cuma günü ise BİM'e gelecek ürünlerin listesi oldukça kalabalık. Katalogda katlanır elektrikli bisiklet, tenis çorabı, ıslak havlu, Kickscooter, lastikli viskon çarşaf, dondurma kaşığı ve birçok ürün bulunuyor. İşte, 14 Temmuz 2023 Cuma BİM kataloğu fiyat listesi...
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler 14 Temmuz 2023 Cuma günü müşterisiyle buluşmayı bekliyor. Önümüzdeki Cuma günü satışa sunulacak indirimli ürünlerin kataloğu haberimizin devamınıda...
BİM 14 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro Motor: 250 W - 11.999 TL
Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro Motor: 350 W - 15.999 TL
Redbull Racing Kickscooter A6 Pro - 11.999 TL
Dijitsu 65 İnç Uhd Android Led Tv - 9.999 TL
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Kumtel Siyah Cam Ankastre Set - 4.299 TL
Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge - 11.499 TL
Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı - 2.899TL
Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz - 2.099 TL
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Molnella Çift Kişilik Baskılı Pike - 149 TL
Kimono Kadın - 99 TL
Waterjet Plaj Çantası - 39,50 TL
Casilli Şortlu Takım Kadın - 95 TL
Yüksek Tabanlı Terlik - 77,50 TL
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Benante Çerezlik Seti 7 Parça - 119 TL
Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi - 129 TL
Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi - 65 TL