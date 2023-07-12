Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        İşte 14 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

        BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanıyor. BİM'e gelen 11 Temmuz 2023 Salı günü indirimli ürünleri listesi kataloğu daha önce duyurulmuştu. 14 Temmuz 2023 Cuma günü ise BİM'e gelecek ürünlerin listesi oldukça kalabalık. Katalogda katlanır elektrikli bisiklet, tenis çorabı, ıslak havlu, Kickscooter, lastikli viskon çarşaf, dondurma kaşığı ve birçok ürün bulunuyor. İşte, 14 Temmuz 2023 Cuma BİM kataloğu fiyat listesi...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 07:17
        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler 14 Temmuz 2023 Cuma günü müşterisiyle buluşmayı bekliyor. Önümüzdeki Cuma günü satışa sunulacak indirimli ürünlerin kataloğu haberimizin devamınıda...

          BİM 14 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

          Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro Motor: 250 W - 11.999 TL

          Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro Motor: 350 W - 15.999 TL

          Redbull Racing Kickscooter A6 Pro - 11.999 TL

          Dijitsu 65 İnç Uhd Android Led Tv - 9.999 TL

           

        • 2

          Kumtel Siyah Cam Ankastre Set - 4.299 TL

          Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge - 11.499 TL

          Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı - 2.899TL

          Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz - 2.099 TL

           

        • 3

          Molnella Çift Kişilik Baskılı Pike - 149 TL

          Kimono Kadın - 99 TL

          Waterjet Plaj Çantası - 39,50 TL

          Casilli Şortlu Takım Kadın - 95 TL

          Yüksek Tabanlı Terlik - 77,50 TL

           

        • 4

          Benante Çerezlik Seti 7 Parça - 119 TL

          Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi - 129 TL

          Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi - 65 TL

           

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        Angelino'da mutlu son!
        Angelino'da mutlu son!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"