14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İklimler, Andre Maurois
Andre Maurois'nin 1928 yılında, 43 yaşındayken yazdığı kitap kurgusal olarak iki ayrı bölümde işlenir. Kitabın baş kahramanı Philippe, ilk olarak dışa dönük, gezmekten çok hoşlanan, özgüveni yüksek Odile ile evlenir. Sonu hüsranla biten bu evliliğin ardından Philippe, kendisini çok seven Isabelle ile ikinci evliliğini yapar. Aşk ve ilişkiler üzerine iyi bir roman okumak isterseniz İklimler'e bakabilirsiniz.
İmkansızın Şarkısı, Haruki Murakami
Bir yolculuk sırasında Beatles’ın ‘Norwegian Wood’ adlı parçasını duyan Toru, Tokyo’da geçirdiği üniversite yıllarına döner. En yakın arkadaşının intihar edişi, onun kız arkadaşıyla yakınlaşması, araya giren zorunlu ayrılık ve yeni bir kız arkadaş... Haruki Murakami’nin romanı, yazarı dünyaya tanıtan roman olarak anılıyor. 2010’da sinema uyarlaması da yapıldı. Roman Türkçe'ye 2004’te Doğan Kitap tarafından kazandırıldı.
Senden Önce Ben, Jojo Moyes
Lou, İngiltere’nin ufak bir kasabasında yaşayan genç bir kadındır. Sade fakat renkli bir hayat yaşayan, küçük olaylardan bile mutlu olmayı becerebilen Lou her şeyi sorgular. Bir gün çok sevdiği işini kaybeder. Başka işlere yönelse de aradığını bulamaz. Geçirdiği motosiklet kazasıyla ile tekerlekli sandalyeye mahkum olan Will ise artık mutlu olamayan birisidir. Bir gün karamsar ruh halinden beslenen Will ile iyimser Lou'nun yolları kesişir ve hikaye ilginç bir hal alır.
Aşk ve Gurur, Jane Austen
Klasik dönem romanları arasında önemli bir yere sahip olan Aşk ve Gurur, 18. yüzyıl İngiltere'sinde geçen unutulmaz bir aşk hikâyesini konu edinir. Kitap orta halli bir ailenin zeki ve neşeli kızı ile kibirli ve mağrur olmasının yanı sıra son derece dürüst ve varlıklı genç bir adamın neredeyse nefretle başlayan ilişkilerinin büyük bir aşka dönüşünü anlatır.
Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk
"Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum" cümlesiyle başlayıp, "Herkes bilsin çok mutlu bir hayat yaşadım" sözleriyle biten kitap buruk bir aşk hikayesini anlatır. Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Yeşilçam filmlerini aratmayan romanı yoksul bir ailenin kızı Füsun ile tutkulu ve biraz da takıntılı Kemal arasındaki amansız aşkı konu edinir. Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi’ni yayımladıktan sonra 2012 yılında bu romandan esinlenerek romanla aynı adı taşıyan müzeyi hayata geçirmiştir.
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