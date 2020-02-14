Anna Karenina, Lev Tolstoy

Bir tutkulu aşk daha karşımıza çıkıyor Anna Karenina'yla... Dünya edebiyatının ölümsüz eserlerinden Anna Karenina'nın bu kadar etkilemesinin nedeni belki de yasak bir aşkı anlatıyor oluşundandır. Kitabın konusuna gelecek olursak; genç ve güzel Anna Karenin, St. Petersburg’un yüksek sosyetesi içerisinde çok iyi bir konuma sahiptir. Anna'nın kocası Rus siyasetinin de önemli isimlerindendir. Bir gün erkek kardeşi Oblonsky’den kendisini Moskova’ya çağıran bir mektup alır. Bu yolculuk esnasında tanıştığı genç subay Vronsky ile aralarında bir elektrik olur ve hikaye giderek heyecanlanır.