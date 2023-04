HABERTURK.COM

Bir ortama girdiğimizde adımızdan sonra hangi burca sahip olduğumuz sorulur. Kişinin sahip olduğu burca göre karakter analizi yapılır. İyi ve kötü yönleri kafamızda tasarlanır. Peki, 14 Haziran hangi burç? 14 Haziran burcu özellikleri neler? 14 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular…

14 Haziran Hangi Burç?

14 Haziran tarihi ikizler burcunun tarihidir. İkizler burcu 21 Mayıs tarihinde başlayıp 21 Haziran tarihinde son bulur.

14 Haziran Burcu Ne?

14 Haziran’da doğanlar ikizler burcuna mensup olmaktadır. Hava grubunun değişkenliğini üzerinde taşıyan ikizler burcu Merkür gezegeni tarafından yönetilir.

14 Haziran Burcu Özellikleri

Neşesiyle ve pozitifiyle ön plana çıkan ikizler burcunun iletişimsel becerileri son derece kuvvetlidir. Yaş fark etmeksizin her daim öğrenmeye heveslidirler. Yeni bilgiler öğrenmek onlara yeni ufukların kapısını aralayacaktır. Araştırmacı yönleri sayesinde akademik anlamda da başarılıdırlar. Her konu hakkında bilgi sahibidirler. Dolayısıyla ikizler burcuyla edilen muhabbetlerin tadı bir başkadır. Edebi konulara ilgi duyarlar. Aynı zamanda iyi bir okuyucudurlar. Romanların arasında saatlerce vakit geçirebilirler. Dostlarına akıl danışmayı severler. Bir konu hakkında kararsız kalmışlarsa soluğu yakın arkadaşlarında alırlar. Kişilerin ne düşündüğüne önem verirler, fikirler onlar için her zaman önemlidir. İkizler burcu hava grubunun değişkenliğinden etkilendiğinden dolayı sabit fikirli yapıları yoktur. Fikir uçuşmalarına ve değişken ruh hallerine sahiptirler. Maddi konulardan çok arkadaşlığa, dostluk ilişkilerine önem verirler. Maddi konular onlar için ikinci plandadır.

14 Haziran Burcu Erkeği

İkizler burcu erkeği için aşk geri plandadır. İş ve akademik anlamda başarı yakalamak onlar için daha önemlidir. Özellikle uzun soluklu bir ilişki içerisindeyseniz size yeterince vakit ayıramayabilir. Kolay sıkılırlar. Bu sıkılganlık her alanda kendini belli edebilir. Sadece aşk, arkadaşlık ilişkilerinde değil, yaptıkları işlerden de sıkılabilirler. Bu noktada heyecan arayışına yönelirler. Çünkü tek düze bir hayat ikizler burcu erkeğine göre değildir. Dinamik yapıdadır ve değişimden korkmaz. Karşısındakini tam anlamıyla çözmeden duygularını belli etmez. Üst düzey espri yetenekleri sayesinde karşı cinsi kolay etkileyebilmektedirler. İçlerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir öğrenme isteği vardır. Her şeyi en ince detayına kadar sorgulamaktan çekinmezler.

14 Haziran Burcu Kadını

İkizler burcu kadını tatlı dilleri, güler yüzleri sayesinde ortamların enerjisini daima yüksek tutar. Onunlayken saatlerin nasıl geçtiğini bilmezsiniz. İletişimsel yönleri son derece kuvvetli olduğundan dolayı sizi etkilemesini iyi bilir. Bir derdiniz olduğunda ikizler burcuna danışabilirsiniz. Kısa sürede sorununuza çözüm bulacaktır. İkizler burcu kadını romantik ilişkilerde hemen duygularını belli etmez. Öncelikle hoşlandığı kişiyle arkadaşlık eder. Bu onların beraberlik içine gireceği kişiyle ortak yönlerinin olup olmadığını test etme biçimidir. Genellikle duygusal cümleler ikizler burcu kadınını etkilemeye yetmez. Daha çok karşısındaki kişinin birikimi ve başarısıyla ilgilenir. Kendi de her alanda bilgi sahibi olmak istediğinden karşısındaki kişinin de kendisi gibi olmasını ister.

14 Haziran Burcu Yorumu

İkizler burcu dost canlısıdır. Samimiyeti ve sohbetiyle sizi kendisine bağlamayı iyi bilir.

Açık fikirli ve çok yönlüdürler.

Kültürel birikime önem verirler. Eş seçimlerini buna göre yaparlar.

Sabırsız ve maceracıdırlar.

Monotonluktan hoşlanmazlar. Kendilerini dinamik ilişkiler içinde bulmak isterler.

İyi bir dinleyicidirler.

Mantıksal yönleri daha gelişmiştir.

Anı yaşamayı severler, planlama işleri onlara göre değildir.

Değişken tavırları sebebiyle karar almakta zorlanabilirler.

14 Haziran Yükseleni Nedir?

14 Haziran’da doğan ikizler burcunun yükselenini hesaplayabilmek için ayrıntılı bir doğum saatine ihtiyacı vardır. Eğer doğum saatinizi ayrıntılı olarak biliyorsanız internet üzerinden yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.

14 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Coşkun Göğen

Oyuncu Perihan Savaş

Besteci Kaptanzâde Ali Rıza Bey

Basketbolcu Şebnem Kimyacıoğlu

Siyasetçi Selim Sarper

14 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Boy George

Şarkıcı Eva Lind

Oyuncu Karen Lucille Hale

ABD'nin eski başkanı Donald Trump

Alman nöropatolog Alois Alzheimer

Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara

Yunan futbolcu Kostas Manolas

Avustralyalı futbolcu Ben Halloran

Kanadalı basketbolcu RJ Barrett

Faslı futbolcu Hachim Mastour

Alman tenisçi Steffi Graf

İtalyan futbolcu Massimo Oddo

Perulu futbolcu Andre Carrillo

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram