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Bilinen ilk astrolojik tabletler Babiller tarafından M.Ö. 1700’lü yıllarda yazılmıştır. Günümüzde ise astroloji hız kesmeden gelişimine devam etmektedir. Astroloji de burçlar konusu internet üzerinden sıkça araştırılmaktadır. Bu konulardan biri de 13 Haziran tarihinde doğanların hangi burca dâhil olduğudur. Peki, 13 Haziran hangi burç? 13 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 13 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular…

13 Haziran Hangi Burç?

13 Haziran tarihinde doğan kişilerin burcu ikizlerdir. İkizler burcu değişken hava grubunda yer almaktadır. Şanslı günleri çarşamba, şanlı sayıları ise 5’tir.

13 Haziran Burcu Ne?

13 Haziran’da doğanlar iletişimin gezegeni Merkür tarafından yönetilen ikizler burcunda yer almaktadır. İkizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.

13 Haziran Burcu Özellikleri

İkizler burcunun pek çok olumlu ve olumsuz özelliği bulunmaktadır. Sabit bir grupta yer almaması ikizlerin hareketinin ve duygu durumunun değişken olmasının önünü açmaktadır. Bir söylediği bir söylediğini tutmaz sözü tamamen ikizler için geçerli diyebiliriz. Ani olarak değişen duygu durumu kimi zaman karşı tarafı zora sokabilmektedir. Sizin kafanızda tasarladığınız konular ya da belirlediğiniz programlar ikizler burcuyla farklılık gösterebilir. Kararsız tutumlarını hayatın her alanında hissedebilirsiniz. Bu bir ilişki, mekân ya da bir fikir olabilir. İkizler burcu bu olumsuz özelliklerinin yanında dost canlısı yapısıyla ön plana çıkmaktadır. İyi bir dinleyicidirler. Onların iyi bir dinleyici olması ve çözüm odaklı hareket etmesi sizi kendine bağlayacaktır. Hızlı düşünürler, aynı hızda işlerini bitirirler. Ayrıca son derece zekidirler. Araştırmacı yönleriyle kendinden söz ettirmeyi bilirler.

13 Haziran Burcu Erkeği

Eğer bir ilişkide kıskançlık arıyorsanız ikizler burcu erkeğini tercih etmemelisiniz. İkizler burcu erkeğe rahatına son derece düşkündür ve rahatından ödün vermek istemez. Onu sıkarsanız ilişkiden uzaklaşacaktır. Genellikle ilişkilerini tek düze yaşamaktan sakınır. Bu tarz ilişkiler onlara göre değildir. İlişkilerinde sürekli yenilik arar. Artık bu yeniliği yakalayamadığında ise sizden soğur ve uzaklaşır. İkizler burcu için tam anlamıyla çapkın diyemesek de yeni ilişkiler için her zaman hazırdır. Çünkü sıkılgan yapıları vardır. Bu sebeple de çevre tarafında çapkın görünümüne bürünürler. Kültürel birikimleri son derece fazladır. Sizinle her konuda sohbet edebilirler. Açık fikirlidirler.

13 Haziran Burcu Kadını

İkizler burcu kadını için duygularından önce mantığı gelir. Eğer bir ilişki mantığına yatmamışsa o ilişkiyi sürdürmek istemez. Bu onların analitik yönlerinin gelişmişliğiyle de yakından ilgidir. Planlı ve programlı bir yapıları yoktur, genellikle hayatın akışına uyum sağlarlar. Genelde ulaşılması zor olarak görülen kişileridir. Samimiyet ve güveni hemen size vermezler. Zamanla size karşı güven duyarlar. Eğer monoton bir ilişki bekliyorsanız ikizler burcu kadınından uzak durun. Çünkü onun için rutin bir ilişki sıkıcı bir ilişki anlamına gelmektedir.

13 Haziran Burcu Yorumu

Dinamik ve dışa dönük yapıları vardır.

Mantıklarıyla hareket ederler.

Araştırmaya ve yeni şeyler keşfetmeye bayılırlar.

Duygusal olarak dengesizlikleri kimi zaman sizi yorabilir.

İlişkilerde dengeye önem verir.

Açık fikirli ve vizyon sahibidirler.

Çabuk sıkılgan yapıları vardır, uzun süreli ilişkilerde zorlanabilirler.

Çocuk sahibi ikizler burcu iyi bir oyun arkadaşıdır.

Seyahat etmekten hoşlanırlar.

13 Haziran Yükseleni Nedir?

13 Haziran tarihinde dünyaya gelen ikizler, internet üzerinden yükselen burcunu araştırabilir. Bunun için doğduğu gün, saat ve dakikasını iyi bilmelidir. Yükselen burçları dakikalar üzerinde etkilidir.

13 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Füsun Demirel

Oyuncu Hikmet Körmükçü

Oyuncu Vahide Perçin

Yazar Cemil Meriç

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 26. başkanı ve iş insanı Mehmet Üstünkaya

Basketbolcu Arca Tülüoğlu

Eski futbolcu Ufuk Sarıca

13 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Komedyen Tim Allen

Oyuncu Kathy Burke

Oyuncu Aaron Taylor-Johnson

Oyuncu Chris Evans

Şarkıcı Sarah Connor

Fransız futbolcu Kingsley Coman

Fransız futbolcu Florent Malouda

Ganalı futbolcu Thomas Partey

Sırp futbolcu Milan Jevtović

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram