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Haberler Yaşam Astroloji 14 Aralık Hangi Burç? 14 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

14 Aralık hangi burç? 14 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Bu tarihte doğan kişiler, ateş burçları grubuna aittir ve astrolojik takımyıldızların dokuzuncu burcudur. Hayatı seven iyimser bir kişiliktir. Macerayı sever ve rutinden nefret eder. Açık sözlü ve dürüst, yalandan nefret eden, bir kişiliğe sahiptir. İhtiyacı olanlara yardım etmekten çekinmez. 14 Aralık hangi burç? 14 Aralık’ta doğan kişiler yay burcudur. Yay burcunda doğanlar, özgür bir ruha sahiptir. Her zaman iyimser ve neşeli olur. Bu da pozitifliği tutkulu kişiliklerinin bir parçası haline getirir.

Giriş: 23.06.2023 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
14 Aralık Hangi Burç? 14 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Yay hukuku, ortaklığı ve adaleti sembolize eder. Yay burcuna sahip kişiler, dışa dönük ve iyimserdir. Bir Yay burcunun hayatında birçok zorluk olsa da, olumsuzluklarla maceracı bir ruhla savaşabilir ve her zaman bir sonrakinin daha iyi olacağı ve her şeyin çözüleceği konusunda iyimser hissedebilir. Aynı zamanda değişken yapıya sahiptirler. Gamsız gibi gözükseler de aslında her şeyi içinde yaşarlar. Yay burcu insanı, her şeyle ilgilenirler, her şeyi öğrenmek, her konuda bilgi sahibi olmak isterler. Öğrenme aşkı, seyahat etme ve araştırma aşkı onu gerçekten tanımlayan kelimelerdir.

14 Aralık Burcu Erkeği

Yay burcu erkeği; hayata açık, kendine ve başkalarına karşı dürüst, neşeli bir adam olduğu için doyuma ulaşana kadar hilelere ve planlara ihtiyaç duymaz. Bununla birlikte macerayı sever ve yaşam enerjisini diri tutmayı tercih eder. 14 Aralık burcu erkeği ilişkilerde ise zaman zaman, partnerini şaşırtmayı sever. Bir balık kadar romantik insan değildir. Ya da bir yengeç erkeği kadar yoğun romantikliği yoktur. Aşırı romantiklikten hoşlanmayan kimseler için, yay burcu bir adamla ilişki kurmak kolay olabilir. Ancak onun sonsuza kadar hayat arkadaşı olmak için biraz çaba göstermeniz gerekecek.

14 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 14 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

  • 00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur
  • 02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur
  • 05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur
  • 10:30 - 12:00: arası yükselen Oğlak Burcu
  • 12:30 - 13:00 arası yükselen Kova Burcu
  • 13:30 - 14:00 arası yükselen Balık Burcu
  • 14:30 - 15:00 arası yükselen Koç Burcu
  • 15:30 - 16:00 arası yükselen Boğa Burcu
  • 16:30 - 18:00 arası yükselen İkizler Burcu
  • 18:30 - 20:00 arası yükselen Yengeç burcu
  • 20:30 - 23:00 arası yükselen Aslan Burcu

14 Aralık Burcu Özellikleri

Bu burcun doğasındaki kişiler çabuk sinirlenirler ancak kısa sürede kolayca sakinleşirler. Seyahat ve dağcılık sevgileri ile ayırt edilirler çünkü onlar, engel korkusu olmadan maceraya atılan güçlü insanlardır. Yay burcu insanları, kişilerarası ilişkilerini geliştirmekle son derece ilgilendikleri için bu bilgileri sevdikleri insanlarla paylaşmaya heveslidirler. 14 Aralık burcu özellikleri arasında dikkat çeken ise bu burcun doğasına sahip kişiler, zeki ve parti yapmaya son derece meyilli olduklarından, bu insanlarla birlikte olmak her zaman eğlencelidir. Onlar kadar zeki ve maceracı başka bir burç bulmak zordur. Entelektüel zihinleri her zaman rasyonelleştirme yeteneğine sahiptir. Ayrıca hareketli bir burç olduğu için işini en iyi şekilde yapabilmesi için zaman seçiminde özgür olması, baskı altında olmaması, gerekir. Sabit ve istikrarlı bir iş fikri ya da tüm hayatı boyunca aynı şeyi yapma fikri, hareket etmesine izin vermeyen bir ofis işinde bir Yay burcunu hayal etmek çok zordur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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