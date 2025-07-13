Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir bölgede yer alması nedeniyle zaman zaman çeşitli büyüklüklerde depremlerle karşı karşıya kalıyor. 13 Temmuz 2025 tarihinde de ülkenin farklı noktalarında küçük ve orta şiddette depremler meydana geldi. Bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kaydedilerek kamuoyuna duyuruldu. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte, 13 Temmuz 2025 son depremler listesi...