Konya-Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde bulunan ve 1000 megavat kapasite tahsisli Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı YEKA-1 GES ihalesi, 2017 yılında yapıldı. İhaleyi, Kalyoncu- Hanwha Grubu 6.99 dolar cent/kilovatsaat teklifiyle kazandı.

Proje kapsamında ortaklığın, Türkiye’de yılda minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip güneş paneli fabrikası kurması öngörüldü. Bu fabrikanın, 2 yıl içinde Ankara’da kurulması, 10 yıl boyunca da Konya-Karapınar YEKA’da 1000 megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılması karara bağlandı.

YERLİLİK ŞARTI

Şartnameye göre, ilk 500 megavattaki yerlilik oranı yüzde 60’tı. Kalyon Enerji ve Hanwha’nın, projeyi hayata geçirmek için 1.3 milyar dolar düzeyinde yatırım yapması öngörüldü.

Ancak, proje öngörülen takvimde ve şekilde yürümedi. Kalyon ve Hanwha, yollarını ayırmaya karar verdi. Bu konuda resmi girişimler başladı. Kalyon’un, başka bir yabancı ortakla projeyi gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

SÜRE UZATIMI VE HİSSE DEVRİ

Bu aşamada, önemli bir gelişme yaşandı. Meclis’e sunulan ekonomi ile ilgili yeni torba yasaya göre, Karapınar’ın da içinde yer aldığı YEKA projelerinde işletmeye alma süresi 36 ay uzatılıyor. Bu süre, torba yasada yer alan ilgili maddenin yayımlandığı tarihten geçerli olacak biçimde başlayacak.

Düzenleme ile şirket hisselerinin devrine de olanak sağlanıyor. Böylece, Kalyon’un Güney Koreli ortağı Hanwha ile yolları ayrılacak. Kalyon, proje için yeni bir hissedar da alabilecek.