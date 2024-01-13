13 madde ile Jeffrey Epstein davası: Epstein davası hakkında bilinmesi gerekenler
Tüm dünya genelinde Jeffrey Epstein dava dosyalarında yaşanan gelişmeler konuşuluyor. Dosyalarının derinine girdikçe ortaya çıkan şok edici ve kan dondurucu iddialar kamuoyuna duyuruldu. Peki, Epstein davası hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar neler?
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Amerika Birleşik Devletleri'nde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçuyla yargılanan milyarder Jeffrey Epstein, yargılama süreci içerisinde hapishanede ölü bulundu. Davaya dair dosyaların dördüncü kısmı ise kamuoyuna açıklandı.
Açıklanan iddialar ise kan dondurucu nitelikte. İşte Epstein davasına ilişkin bilinmesi gereken 13 madde.
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1. SKANDALLAR
Milyarder Jeffrey Epstein, 1953 yılında New York'ta Yahudi bir ailede dünyaya geldi. Öğretmenlik, bankacılık ve finans sektörlerinde görev aldı. Oldukça zengin bir iş adamı olan Epstein, kendi adına kurduğu vakıflar aracılığı ile birçok üniversite, araştırma merkezi ve hayır kurumuna bağışlarda bulundu.
2005 yılında ise Florida'da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından soruşturmaya alındı.
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2. ŞÜPHELİ ÖLÜM
Epstein, 2008 yılında biri 18 yaşından küçük iki genç kızı fuhuş amaçlı istismardan suçlu bulundu. Tartışmaşlı bir anlaşma sonucu 13 ay hapis cezası alan Epstein, 2019 yılında Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle tekrar tutuklandı.
Aynı yıl tutuklu bulunduğu Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinde kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Ancak ölümünün gerçek nedeni hakkında bazı teoriler de mevcut.
Öldüğünde 66 yaşında olan Epstein, seks ticareti suçlaması ile yargılanmayı bekliyordu. "Aslında intihar etmedi" diyenler dikkat çekti. Yıllar boyunca Jeffrey Epstein hakkında haberlere imza atan ABD'li soruşturmacı gazeteci Julie K. Brown, "Ne FBI ne Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı beni Epstein'ın intihar ettiğine ikna etmedi. Neden mahkemeye çıkmadan pes etsin ki?" sorusuna cevap arıyor.
Bununla beraber Brown önemli bir noktaya dikkat çekiyor "Epstein'ın ölmeden evvel boynundaki üç kemiğin kırılması ve onu hapishane hücresinde gözetlemesi gereken iki gardiyanın gizemli bir şekilde uykuya dalması gibi."
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3. ORTAĞI İNGİLTERE SOSYETESİ
Epstein'ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, Birleşik Krallık sosyetesinin önde gelen isimlerinden birisi. Aynı zamanda İngiltere'nin medya ve yayıncılık devlerinden Robert Maxwell'in kızıdır.
Robert Maxwell, Nazi işgalinden kaçtıktan sonra sadece medyada yer edinmemiş aynı zamanda siyasete de girerek parlamenter olmuştur. Tarihin en büyük dolandırıcılarından birisine evrilmiştir.
1923'te Çekoslovakya'da Yidiş konuşan fakir bir Ortodoks Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Maxwell, seneler sonra 2 milyar dolar değerindeki krediyi temerrüde düşürüp, iflasıyla yüzleşmeyi redderek, şirketinin emeklilik fonundan milyonlarca sterlin yağmalamış hatta kendi personelinin emekli maaşlarını çalmıştır.
Epstein'ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, babasının ölümünden sonra Epstein ile tanışarak New York sosyetesine girdiği biliniyor.
ABD'li gazeteci Brown'a göre Epstein yasaların üstünde olmak için yeterli güce ve paraya sahip olduğunu düşünen bir sosyopat ve istediğini elde etmek için herkesi manipüle edecek kadar zeki.
Bu da Ghislaine Maxwell'in Epstein'ın suç ortağına dönüşmesi için yeterliydi.
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4. ROBERT MAXWELL VE JEFFREY EPSTEIN HİKAYELERİ ARASINDAKİ BENZERLİK
Robert Maxwell, Kasım 1991'de hayatını kaybettiğinde 68 yaşındaydı. Maxwell'in Kanarya Adaları yakınlarındaki lüks yatı Lady Ghislaine'den düştükten sonra boğulduğu söylendi.
İspanyol polisi Maxwell'İn ölümünde herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı konusunda ısrar etse bile Maxwell'İn tam olarak nasıl öldüğüne dair söylentiler hiç bitmedi. Diğer bir teori ise intihar oldu.
Ayrı bir teoride ise Maxwell'in gizlice çalıştığı İsrail Mossad istihbarat teşkilatı tarafından suikaste kurban gittiği yönünde.
Kudüs'teki Zeytin Dağı'na gömülen Maxwell'in cenazei İsrail istihbaratından çok sayıda kişinin katıldığı hatta dönemin İsrail başbakanı İzak Şamir'in de yer aldığı belirtiliyor.
Epsiten'ın Mossad istihbaratı ilişkisi üzerine de iddialar bulunuyor.
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5. TRUMP, PRENS ANDREW VE CLINTON
Epstein'ın dostları sıradan kişiler değildi. Eski ABD başkanı Donald Trump, Bill Clinton ve pek çok bilinir insan.
İngiliz Kraliyet ailesinde yer alan Prens Andrew'ın Epstein davasında yer alması İngiliz Kraliyet ailesinin eski mensubu olmasına neden oldu. Tüm kraliyet görevlerinden men edildi.
Epstein politika yanı sıra finans, kültür-sanat ve moda dünyasından elit isimlerle de yakın ilişkiler kurdu.
Bu isimlerden birisi de Jean-Luc Brunel'di. 2022 Şubat ayında hayatını kaybeden Luc-Brunel uluslararası ajansın yöneticisiydi.
Reşit olmayan kızlara dair kanallardan birinin de Fransız isim olduğu öne çıkarıldı. Luc-Brunel aynı zamanda Epstein'ın finansmanıyla MC2 Modellik Ajansı'nı kurdu ve 1988'den ölümüne kadar cinsel saldırı iddiaları ile karşı karşıya kaldı.
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6. EPSTEIN İLE 36 KEZ GÖRÜŞEN İSRAİL BAŞBAKANI EHUD BARAK
CIA direktörü William Burns, eski ABD Başkanı Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, Michael Jackson, sihirbaz David Copperfield, Eski Beyaz Saray danışmanı Kathryn Ruemmler, aktivist ve dilbilimci Noam Chomsky, risk sermayedarı Reis Hoffman ve eski Harvard başkanı Lawrence Summers'ın, Epstein'ın cinsel istismar teşkil eden partilerine katılan isimler arasında yer aldığını iddia etti.
Woody Allen, Bill Gates, eski Norveç Başbakanı Thorbjorn, eski Barclays başkanı Jes Staley Epstein'ın çevresindeki diğer dostları olduğu öne sürüldü. Ayrıca eski İsrail Başbakanı Ehud Barak isimler arasında yer aldı.
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve eski Başbakan Ehud Barak'ın Epstein ile en az 36 kez görüştüğünü iddia etti.
Barak 2016 yılında Manhattan'daki evine yüzünde bir eşarpla girerken fotoğraflanmıştı.
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7. EPSTEIN'IN GÜVENLİKÇİSİ
Amerikalı multimilyoner ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein ve onunla bağlantılı olanların suçları, yakın zamanda mahkeme dosyalarının ifşa edilmesiyle gün yüzüne çıktı. Yani bir önceki maddede bahsi geçen isimler Epstein dosyalarında iddia edildi.
Toplamda 300 sayfayı aşan 19 mühürsüz belge, Epstein'ın kendisine reşit olmayan bir çocukken cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden Virginia Giuffre tarafından açılan davasının bir parçası niteliğinde.
Virginia Giuffre seks ticareti mağdurlarının sesi aynı zamanda Epstein'ın seks kaçakçılığı çetesinin kurbanı olduğunu söylüyor; Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i de istismarı kolaylaştırmada rol oynamakla suçluyor.
Giuffre, 2021 yılında New York'ta, Prens Andrew'un 17 yaşındayken New York ve Londra'da kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açmış, reşit olmadığını bilen prensin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
Virginia Giuffre'nin eski New Mexico Valisi Bill Richardson ile ilişkiye girmeye zorlandığı ise bir başka önemli iddia.
Dosyalara yansıyan bir başka ifade ise Epstein'ın güvenliğinden sorumlu çalışanlarından Alfredo Rodriguez'e ait: "Lisedeki kızlara ve Epstein'ın işe alınmasına yardımcı olan kızlara vermek için her zaman yanında nakit taşımak zorundaydım" dedi.
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8. "CLINTON, EPSTEIN'I KORUDU" İDDİASI
Manhattan Federal mahkemesince açıklanan belgeler arasında dikkate değer bir ifade ve bir iddia yer alıyor
İfade Palm Beach Dedektifi Joseph Recarey'e ait.
Epstein ve Maxwell'in "masaj yapmak ve Epstein'ın evinde çalışmak üzere" kızları bulup işe alma sürecini anlatıyor.
Dedektifin Maxwell tarafından işe alınan en az 30 kızla konuştuğu ifade ediliyor.
Dikkat çekici iddia ise Giuffre'nin bir e-postada eski Başkan Clinton'un Vanity Fair dergisini Epstein ile ilgili "seks ticareti" içeren makaleler yayınlamaması konusunda tehdit ettiği yönünde.
Clinton'un temsilcileri eski başkanın Epstein'ın suçlarından haberi olmadığını savundu.
Maxwell'in avukatları, Clinton'ın Epstein'ın adasını ziyaret etmiş olması durumunda ABD istihbarat servisinin bunu belgelemesi gerektiğini ileri sürerek, böyle bir delil bulunmadığından eski başkanın adayı ziyaret etmediğini öne sürdü.
Amerikan ABC televizyonuna göre eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın ismi 50 kez mahkeme belgelerinde geçiyor ancak yasa dışı bir durum olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmuyor.
2000’lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein'ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.
Yüzlerce sayfalık mahkeme dosyalarında kurbanlardan birinin "Bill Clinton onların gençliğini seviyor" ifadesi dikkat çekmişti.
Yeni mühürlenen belgeler, Jeffrey Epstein'ı cinsel tacizle suçlayan bir kadının, eski ABD başkanı Bill Clinton, Prens Andrew ve İngiliz iş insanı Richard Branson gibi tanınmış kişilerin "seks kasetlerine" sahip olduğunu iddia ettiğini ortaya çıkardı.
Kurbanlardan Sarap Ransome, 2016 yılında bir köşe yazarına gönderdiği bir dizi e-postada, arkadaşının Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson ile cinsel ilişkiye girdiğini ve bunun her seferinde Epstein tarafından filme alındığını iddia ediyor:
Sinir bozucu bir şekilde Epstein görüntülerin hiçbirinde görülmüyordu ama o işte böyle zeki biriydi"
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9. DONALD TRUMP
8 Ocak Pazartesi günü yayımlanan belgede Epstein ve Trump'ı cinsel saldırıyla suçlayan Sarah Ransome'un da iddiaları var.
Ransome aşağılanmalara, cinsel istismara, tecavüz ve tehditlere maruz kaldığını, Jeffery Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından 2008'de ve 2018'de taciz edildiğini, iki kez intihara kalkıştığını, tacizden kaçmak için ABD Virjin Adaları'ndaki bir uçurumdan atlamaya çalıştığını iddia ediyor.
Yahoo Life'a verdiği röportajda yaşadıklarını "İnsan ticaretine maruz kaldım. İstismar edildim. Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Jeffrey'nin adası tecavüz ve insan ticareti için tasarlanmıştı" diye özetliyor.
Ransome 2007'de İngiltere'ye kaçmayı başarmıştı.
Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, yanıt olarak Newsweek'e "Bu temelsiz suçlamalar tamamen yanlış oldukları ve hiçbir dayanağı olmadığı için tamamen geri çekildi" diye konuştu.
Eski başkan, Epstein'la ilgili herhangi bir suçla itham edilmedi.
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10. VIRJIN ADALARI VE NEW YORK'TAKİ MALİKANE
New York'taki bir malikane, Palm Beach'teki bir villa, ABD Virgin Adaları'ndaki özel bir ada ve Santa Fe dışındaki bir çiftlik de dahil olmak üzere çeşitli yerlere götürülen Epstein kurbanları yer alıyor.
Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesine getirdiği her yeni kız çocuğu içi için en az 300 dolar ödeme yaptığı öne sürülüyor.
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11. EPSTEIN DOSYALARI YENİ Mİ?
Epstein'ın suç ortağı eski sevgilisi Maxwell'in 2015 yılındaki davası kapsamında açıklanmasına karar verilen mahkeme dosyaları, ABD Bölge Yargıcı Loretta Preska'nın kararı sonrası halka açıldı.
Kurbanlardan Victoria Giuffre'nin Maxwell'e karşı davası 2017'de sonuçlanırken, mahkeme dosyalarının ilk 2000 sayfası 2019'da açıldı ve 2020, 2021 ve 2022'de ek yayınlar yapıldı.
Preska'nın kararıyla 2023 yılında açıklanan dosyalar, daha önce hem mağdurların hem de sanıkların gizlilik hakları nedeniyle saklanmıştı.
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12. EPSTEIN, MOSSAD AJANI MI?
Epstein'ın İsrail istihbarat teşkilatı Mossad için çalıştığı söylentiler arasında.
İddianın sahibi eski İsrail istihbarat görevlisi olduğunu belirten Ari Ben-Menashe.
İran doğumlu İsrailli bir işadamı olan ve 1977'den 1987'ye kadar Mossad için çalıştığını söyleyen Ben-Menashe, 1989'da ABD'de silah ticareti suçlamasıyla tutuklanmış, 1990'da jüri onun İsrail devleti adına hareket ettiğini kabul ettikten sonra beraat etti.
İsrail daha sonra Ben-Menashe'nin kendi istihbarat servisleriyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetse de Ben-Menashe bunu gülünç bulduğunu söyledi.
Peki Ben-Menashe, Epstein'ın Mossad casusu olduğu iddiası neye dayanıyor?
Ben-Menashe aslında sadece Epstein'ın değil Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell'in de İsrail ajanı olduğunu öne sürdü.
Tüm bu skandalların ise Mossad tarafından istihbarat toplamak ve önde gelen siyasetçilere şantaj yapmak amacıyla düzenlendiğinden bahsetti.
Ben-Menashe bununla birlikte Prens Andrew'un aldatıldığını ve ünlü isimleri Epstein'a getirmek için kullanıldığını iddia edip eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da olaylardan haberdar olduğunu öne sürdü.
Ben-Menashe söz konusu iddialara yakında okuyucularla buluşacak olan "Epstein: Ölü Adamlar Masal Anlatmaz" adlı kitabında yer veriyor.
Bir başka deyişle genç kızların siyasetçilere seks için sağladığı daha sonra bu olayları İsrail istihbaratı adına onlara şantaj yapmak için kullanıldığı iddia ediliyor.
Ghislaine Maxwell'in aslında idareci olduğunu iddia eden Ben-Menashe, Epstein'ın Mossad'la Maxwell'in yine İsrail casusluk ajanı olan babası Robert Maxwell tarafından tanıştırıldığını belirtiyor.
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13. BİR BİLİM İNSANI LİSTEDE
Epstein, yıllar boyunca dünyanın en önde gelen çoğunlukla erkek bilim insanlarıyla kişisel ilişkiler kurdu O bilim insanlarından biri de Stephen Hawking'ti. Belgelerde bugüne kadar anılan isimler arasında en şaşırtıcı olanı.
İngiliz bilim insanı Hawking 2006 yılında finansör Jeffrey Epstein tarafından düzenlenen bir etkinlikte, "özel ada"nın konuklarındandı.
Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'a yazılmış 2015 tarihli bir e-posta, Hawking'in Epstein'ın özel adasındaki cinsel istismarlara dahil olduğu öne sürülüyor.
Bu e-posta, Virginia Giuffre tarafından Epstein'ın kurbanlarından biri olarak Maxwell'a karşı açılan bir iftira davası kapsamında keşif belgelerinde yer aldı.
E-postada Giuffre'nin Hawking'in reşit olmayan kızların da bulunduğu bir grup seks partisinde yer aldığını iddia ediyor. Epstein'ın Maxwell'a, Giuffre'nin iddiasını çürütebilecek herkese ödül teklif etmesini söylüyor.
Bu iddiayı destekleyen mahkeme belgesinde başka bir kanıt yok.
Kaynak: Independent