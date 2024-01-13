1. SKANDALLAR

Milyarder Jeffrey Epstein, 1953 yılında New York'ta Yahudi bir ailede dünyaya geldi. Öğretmenlik, bankacılık ve finans sektörlerinde görev aldı. Oldukça zengin bir iş adamı olan Epstein, kendi adına kurduğu vakıflar aracılığı ile birçok üniversite, araştırma merkezi ve hayır kurumuna bağışlarda bulundu.

2005 yılında ise Florida'da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından soruşturmaya alındı.