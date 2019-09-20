13 Kasım - 1 Aralık arası 78 gösteri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23'üncü İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım - 1 Aralık 2019 arasında tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

23'üncü İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl programında yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere toplam 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında bu yıl Yeditepe Üniversitesi desteğiyle hayata geçirilen Öğrenme ve Gelişim Programı festival öncesinde 'Birlikte Konuşalım' söyleşi serisiyle başlıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali, Habitus Kitap'tan Emrah Yaralı'nın ve gazeteci Bahar Çuhadar'ın katkılarıyla festival öncesinde ücretsiz gerçekleştirilecek bir dizi söyleşiyle tiyatro severlerin festival deneyimini zenginleştirmeye katkıda bulunacak. Yönetmen, oyuncu eleştirmen ve tiyatro profesyonellerin konuşmacı olarak katılacağı 'Birlikte Konuşalım' serisinde aynı zamanda festivalin yerli yapımları da masaya yatırılacak.