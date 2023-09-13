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        Haberler Sağlık 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu

        13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu

        Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 13 bin 435 hekimin görev yerinin belirlendiği 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura Çekimi'nin yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:26
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        13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHY Kura Çekimi, Bakanlığın YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlandı.

        Kura çekimi ile 297'si yan dal uzmanı olan 1812 uzman tabip ve 11 bin 623 tabip olmak üzere toplam 13 bin 435 hekimin görev yeri belirlendi.

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