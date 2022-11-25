'En İyi Film'i 'Metronom' kazandı

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali , ödül töreniyle sona erdi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törende kazanan filmlerin yapımcı ve yönetmelerine ödülleri takdim edildi.

‘Herkes İçin Adalet’ temasıyla düzenlenen 12’nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "12 yılı tamamladık. Umarız devam ederiz. Sunucularımız Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin'e, İstanbul Üniversitesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kültür Bakanlığı’na çok teşekkür ederim. Adalet için ayağa kalkan ana sponsorumuz GAİN Medya'ya çok teşekkür ederim. Son olarak da genç gönüllülere, hep yanımızda oldukları için çok teşekkür ederim. İyi ki gençsiniz, iyi ki varsınız" dedi.

PROF. DR. ADEM SÖZÜER: ADALETİN RENGİ HİÇBİR ALANDA YASAKLANAMAZ FİLMLER KAMU SPOTU OLAMAZ

Festivale destek veren Habertürk'e, Ciner Medya Grubu’na Bilgi Üniversitesi'ne ve İstanbul Üniversitesi'ndeki öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür eden 12’nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer konuşmasında şunları söyledi; "Elbette Türkiye'de özgürlükler yolunda, kadın hakları yolunda çok şeyler yapıldı. Örneğin İstanbul Sözleşmesi yapıldı. İstanbul Sözleşmesini yapanlara ve onaylayanlara, parlementoya çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak nedeniyle çok sorunlar oldu. Bunları konuştuk. Ayrımcılık ve sorunlarla ilgili çok filmler yapıldı. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Anayasaya pozitif maddeyi koyanlara çok teşekkür ediyoruz. Onları hep hatırlayacağız. Buna karşılık aynı kadınlara pozitif ayrımcılık önermişken siyasette, ekonomide hiç bir konuda fırsat eşitliği tanınmamasını anlatan filmleri yapmaya ve bu filmleri gösteren festivallere devam edeceğiz. Festivalde çok güzel renkler vardı. Hiç bir renk yasaklanamaz. Hele adaletin rengi hiç bir alanda yasaklanamaz. Biz bu festivalde renkleri yasaklamak isteyenlere karşı film yapanların filmlerini göstermeye ve adaletin her rengini, herkes için göstermeye devam edeceğiz. Filmleri bir kamu spotu yapmak isteyenlere teşekkür etmiyoruz. Filmler kamu spotu olmaz. Bizler o filmleri göstermeye devam edeceğiz."

12’nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ödül kazanan filmler şöyle;

* Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü… Metronom.

Ödül, filmin yönetmeni Alexandru Belc'e iletilmek üzere, Mars Prodüksiyon'dan Ş. Ceren Ülgen'e, jüri üyesi Irina Wanka tarafından takdim edildi.

* Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü… Kurak Günler

Yönetmen Emin Alper'e ödülü, jüri üyesi Müge Özen tarafından verildi.

* Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü… Birlikte, Yalnız

Ödül; filmin yönetmeni Kasım Ördek'e iletilmek üzere festival danışma kuruluna takdim edildi.

* Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Film ödülü… Bir Atın Düşü

Ödül, Jüri Başkanı Hasan Akbulut tarafından, filmin yönetmeni Marjan Khosravi'ye takdim edildi.

* Habertürk Seyirci Ödülü... Kurak Günler

'Habertürk Seyirci Ödülü', filmi izleyenlerin oylarıyla belirlendi. Gözde Kural ödülü, filmin yönetmeni Emin Alper'e takdim etti.

* Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü... Her Şey Yolunda

Ödül, Kıvılcım Akay tarafından yönetmen Muhammet Beyazdağ'a verildi.



Öğrenci Jürisi Ödülü... Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen VisionIST "Endüstri Günleri"nde ise sinema profesyonelleri sinemaseverlerle bir araya getirildi. Atölye, Panel ve Ustalık Sınıfından oluşan VisionIST'de Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi. VisionIST 'Endüstri Günleri' Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Youtube platformundan canlı gerçekleştirildi.

'Eşitiz' teması ile bu yıl, eşitlik ve kadınının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunlar; 10 ülkeden 80 katılımcı tarafından ele alındı. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda ve çeşitli sinema salonlarında ağırlığı yüz yüze 16 oturumun yanı sıra, paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri yaptığı forumlarla yürütüldü.