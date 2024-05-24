Bütün şehir aynı binada yaşıyor! Alaska'nın Whitter kasabasında nüfusun hepsi aynı apartmanda kalıyor!
Komşularınız olması güzeldir. Fakat bütün şehir aynı binada yaşamak? Whittier, Alaska, Prince William Sound'un batı yakasında, dağların arasına sıkışmış sakin bir kasabadır. Fakat duyanları şok eden bir özelliği var. Bu kasabada herkes aynı binada yaşıyor! İşte detaylar...
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Tüm sınıf arkadaşlarınızla ve şehrinizin nüfusunun çoğunluğuyla tek bir çatı altında yaşadığınızı hayal edin. Yerel postanenizin, bakkalınızın ve polis karakolunuzun yalnızca bir asansör yolculuğu uzaklıkta olduğunu düşünün. İşte Whittier'de tam da böyle yaşıyorlar! İşte şehrin detayları...
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217 KİŞİLİK BİR NÜFUS
Whitter kasabası Alaska'nın güneyinde yer alıyor. Kasaba oldukça küçük bu yüzden genel nüfus sadece 217. Kasabaya ulaşım sadece tekne veya tek yönlü bir tünel ile sağlanabiliyor. Bir bakıma izole bir lokasyonda bulunuyorlar.
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HERKES AYNI BİNADA YAŞIYOR
Bu kasabayı asıl farklı kılan ulaşımı ve nüfusu değil. Ama Whittier'ın oradan geçen birisinin asla göremeyeceği başka bir yanı daha var. Whittier'ın 200'den fazla sakininin çoğu 14 katlı Begich Towers Incorporated'da yaşıyor.
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POSTANE, KÜTÜPHANE, BAKKAL: HEPSİ AYNI YERDE!
1950'lerin sonlarında ABD Ordusu kışlası olarak inşa edilen şeftali rengi apartman binasının kendi postanesi, kütüphanesi, bakkalı ve okula giden bir yer altı tüneli var.
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"ÜNİVERSİTE YURDUNDA YAŞAMA HİSSİ"
Şehrin planlama ve imar sorumlusu Jamie Loan, "Bu bir üniversite yurdunda yaşama hissi ama siz bir yetişkinsiniz ve bir konut danışmanınız yok" diyor.
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ÇOCUĞUNUZU OKULA BIRAKMAK İÇİN ALT KATA İNİYORSUNUZ
Kasaba sakinleri soğuk bir günde yazlık kıyafetlerle işe gidebiliyor çünkü zaten işleri apartmanın içinde bulunuyor. Çocuklarını okula bırakmak isteyen ebeveynlerin ise bodrum kata inmesi yetiyor.
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ASLINDA ASKERİ BİR LOJMANDI
Kiliseden karakola kadar bütün her şeyin içerisinde bulunduğu Begich Tower korunma amaçlı yapıldı. Sibirya'ya yakın olan bu bölge önceden Sovyet kontrolündeydi. 1950'de sınırı kontrol edebilmek için Begich Tower inşa edildi.
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1950 inşasına başlanan bina 1957'de tamamlandı ve oldukça stratejik bir şekilde planlandı. Bölgedeki askeri polisin sığanabileceği şekilde inşa edilen yapı zorlu iklim şartlarına göre de güçlendirildi. Askeri personelin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek unsurlar da içerisine yerleştirildi.
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DEPREMDEN SONRA YERLEŞİM YERLERİ YOK OLDU
Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremle bölgedeki yerleşim yerleri yok oldu. Askerler de daha öncesinde binayı terk etmişti. Depremde evlerini kaybeden insanlar orduya ait olan bu binaya yerleştirildi.
Kaynak: National Geographic
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