Bütün şehir aynı binada yaşıyor! Alaska'nın Whitter kasabasında nüfusun hepsi aynı apartmanda kalıyor!

Tüm sınıf arkadaşlarınızla ve şehrinizin nüfusunun çoğunluğuyla tek bir çatı altında yaşadığınızı hayal edin. Yerel postanenizin, bakkalınızın ve polis karakolunuzun yalnızca bir asansör yolculuğu uzaklıkta olduğunu düşünün. İşte Whittier'de tam da böyle yaşıyorlar! İşte şehrin detayları...