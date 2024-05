Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü

'Otoimmün hepatit' hastalığı yüzünden karaciğeri iflas eden, 16 yaşında ablası Şeyma Karaman'dan aldığı karaciğer ile hayatına devam eden Esma Eskiler Şanverdi'nin hastalığı 5 yılı aşkın süre önce yeniden nüksetti. Kadavradan bağış bekleyen Şanverdi'nin yüzü, çeşitli nedenlerden dolayı uygun olmayan 11 gönüllü canlı vericinin ardından 12'nci adayda güldü. Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi olan Şanverdi'ye teyzesinin kızı Saliha Özkan (30) donör oldu. Şanverdi, ameliyatın ardından 3'üncü kez yeniden hayata başladı.

Hastalığının 2018'de nüksettiğini, 2020 yılında nakil için listeye yazıldığını dile getiren Şanverdi, "Bekleme sürecinde kadavradan nakil olmadı. Ama en sonuna geldiğimizde artık çok kötüleştim ve yoğun bakım derecesindeydim, hastaneye yattım. Zaten yatıştan sonra da bir daha çıkamadım. Normalde hemen nakil olacağım diye düşünüyordum ama kadavradan çıkmadı, canlı vericiler de uyum sağlayamadı. 12 kişi çalışıldı, 12'nci kişi uyum sağladı" ifadelerini kullandı.

Ailesinin hep yanında olduğunu aktaran Şanverdi, "Eşim sürekli yanımdaydı, hastanede refakatçimdi. Oğlum okula gittiği için Konya'da ablama bırakıp gelmiştim. Çok uzun süre ayrı kaldık. Konya'da yattım hastanede, daha sonra buraya gelip, 1,5 ay hastanede yattım. Çok uzun bir süre ayrı kaldık. Zordu, en zoru oydu. Sadece basit sıradan normal hayatta yapılabilen ne varsa özledim. En basitinden oğlumla kahvaltı yapmayı özledim. Şimdi onu yapabiliyorum" dedi.

"HER DEFASINDA UYGUN OLMADIĞINI DUYMAK ZOR OLUYOR"

Nakil bekleme sürecinde 11 kez umutlandığını belirten Şanverdi, "Her defasında kan tahlilleri yapılıyor. Uyum sağlandı gibi oluyor. Sonra konseye gidiliyor ve 'Olmadı' deniliyor. Aslında şu an baktığım yerden iyi ki konseyde hepsi reddedilmiş diyebiliyorum. Çünkü çok ince eleyip sık dokumaları gerekiyordu. Yine de her defasında uygun olmadığını duymak zor oluyor. Her gün iyi olacağımı düşünerek başlayıp, sonra akşam uygun olmadığı haberi aldığım an 'Galiba bitti, buraya kadardı' diyordum. Her donör olmadığında üzülüp, sonra 'Tamam, ağladın üzüldün. Hadi bakalım yeni donör için hazır ol' şeklinde yeniden kendimi ayağa kaldırıyordum" diye konuştu.