Zirveye giden yolda isimlerinden vazgeçtiler: Ünlü olduktan sonra adını değiştirmiş 10 kişi!
Şöhret yolunda Hollywood ünlülerinin çoğu adını değiştirmek zorunda kalabiliyor. Bunların arasında bugün isimleri ile adeta marka olmuş bazı yıldızlar da yer alıyor. Bu 15 yıldızın gerçek isimlerinin farklı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte detaylar...
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Bazı ünlülerin isimleri aslında sandığınız gibi değil! Şöhret yolculuğunda çoğu adını değiştirdi ve bugün tanıdığımız halini aldı. John Legend'dan Jennifer Aniston'a pek çok ünlü bu yolda adını değiştirenler arasında. İşte detaylar...
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1. DOVE CAMERON
Asıl adı Chloe Celeste Hoffman olan oyuncu, babasının ölümünden sonra adını değiştirdi. Babası ona "Dove" olarak hitap ediyordu ve Dove bu ismi babasından sonra da yaşatmak istedi.
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2. JOHN LEGEND
Doğuştan John Roger Stephens olan şarkıcının sahne adı, çocukluk döneminde takılan bir takma addan geliyor. 2008'de MTV'ye verdiği röportajda "John Legend, bazı arkadaşlarımın beni çağırmaya başladığı bir takma ad ve bir bakıma sahne adıma dönüştü." demişti.
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3. AUDREY HEPBURN
Hepburn'ün gerçek adının kökeni gizemini koruyor. Kaynaklar, Belçika doğumlu aktrisin tam doğum adı konusunda fikir ayrılığına düştü ancak The New York Times son olarak, onun Edda van Heemstra Hepburn-Ruston adıyla dünyaya geldiğini bildirdi.
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4. VIN DIESEL
Görünüşe göre Mark Sinclair ismi Vin Diesel'ın çizmek istediği imaj için yeterince sert değildi. Ünlü isim annesinin kızlık soyadı olan Vincent'i kısaltarak adını aldı. Diesel için ise bunun arkadaşları tarafından konan bir lakap olduğunu söyledi.
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5. NICKI MINAJ
Trinidad doğumlu rapçi Minaj'ın sahne takma adı, gerçek adı olan Onika Tanya Maraj'ın kısaltılmış halidir.
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6. KATY PERRY
Pop yıldızı Katheryn Elizabeth Hudson olarak doğdu ancak aktris Kate Hudson ile karıştırılmamak için adını değiştirdi (Perry kendi adını taşıyan ilk albümünü 2001 yılında "Katy Hudson" adıyla yayınladı). Perry ise annesinin kızlık soyadı.
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7. MILEY CYRUS
Cyrus 2008 yılında Destiny Hope olan adını yasal olarak Miley Ray (çocukluk lakabı olan "Smiley "nin bir yorumu) olarak değiştirdi.
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8. NINA DOBREV
Bulgar aktris Dobrev, Nikolina Konstantinova Dobreva olan adını kısalttı ve güncel adını aldı.
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10. JOAQUIN PHOENIX
Aktörün ailesi 1970'lerin sonunda yeni bir başlangıcı temsil etmesi için ailenin Bottom olan soyadını Phoenix olarak değiştirdi. Eğer bu değişim olmasaydı ünlü sanatçıyı Joaquin Bottom olarak bilecektik.
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11. TOM CRUISE
Aktörün doğum adı Thomas Cruise Mapother IV'tür. Bir menajerinin isteği üzerine göbek adını soyadı olarak kullanmaya başladı.
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12. NATALIE PORTMAN
Netalie Hershlag olarak doğan İsrailli-Amerikalı aktris, gizlilik nedeniyle sahne adı olarak babaannesinin kızlık soyadı olan "Portman "ı aldı.
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13. JENNIFER ANISTON
Aniston'un gerçek adı Jennifer Linn Anastassakis! Yunan babası aktör John Aniston, gösteri dünyasına girdiğinde ailenin soyadını değiştirdi.
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14. WINONA RYDER
Aktris, ilk rolünün jeneriğinde adının nasıl görünmesini istediği sorulduğunda Horowitz olan soyadını değiştirdi. Arka planda Mitch Ryder'ın albümü çaldığı için Ryder'ı önerdi.
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15. GIGI HADID VE BELLA HADID
Gigi, Jelena Noura Hadid olarak doğdu, ancak Yolanda Foster, kızını henüz çocukken "Gigi" olarak çağırmaya başladı. Kardeş Gigi gibi Bellanın adı aslında farklı. Ünlü modelin adı Isabella Khair Hadid.
Kaynak: People
Fotoğraf kaynak: Instagram, IMDb
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