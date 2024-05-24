Hatta mozaiklerdeki figürlerden birinin üzerinde ismi de var. Onun şairlere ilham veren, epik şiirin esin perisi Kalliope olduğunu tespit ettik. 2024 yılı boyunca o bölgede çalışmalara devam edeceğiz. Eğer çeşmede restorasyon çalışmaları olmasaydı bizim de çok çalışmayı planladığımız alanlardan biri değildi açıkçası. Çok büyük bir sürpriz oldu."