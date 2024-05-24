'Kızılcık Şerbeti'nin 'Cemre'si ve 'Abdullah'a oyunculardan yoğun ilgi
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Cemre'si Alya Kichkinaeva ile 'Abdullah'ı Uraz Akbay, diziye renk katıyor. Dizinin oyuncuları, sette fırsat buldukça Kichkinaeva ve Akbay ile yakından ilgileniyor
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesi ve ana karakterleri kadar bebek oyuncuları da izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.
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Alya Kichkinaeva, dizide 'Doğa' (Sıla Türkoğlu) ile 'Fatih'in (Doğukan Güngör) kızı 'Cemre' karakteriyle yer alıyor.
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Uraz Akbay ise 'Kızılcık Şerbeti'nde izleyicilerin karşısına 'Mustafa' (Emrah Altıntoprak) ile 'Nilay''ın (Feyza Civelek) oğlu 'Abdullah' karakteriyle çıkıyor.
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'Kızıcık Şerbeti'nin oyuncuları, sette fırsat buldukça Alya Kichkinaeva ve Uraz Akbay ile yakından ilgileniyor.
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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.