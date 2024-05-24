Palmiyeler'in en çok sevdiğim yanı şarkılarının sözleri ve tempoları arasındaki tezatlığı mükemmel harmanlaması! Köklerinde punk rock tarzından esintiler barındıran Palmiyeler'in bu seferki 'retro' havalı teklisinin adı, "Yalnızlık Benim Adım"

Yumuşak vokaller, 70'lerin psychedelic rock havası, derinlikli sözler, duygusal yolculuklar, içselleştirilmiş hikayelere şahitlikler... Şahsi favorim "Venüs"ün yanına bir şarkıları daha eklendi.

Not: Asla kesilmeyen ve tüm şarkı boyunca neredeyse kesilecekmiş gibi olan tenis topu için teşekkürler (!)

"Bu şehirden çok mu sıkıldın?

Bir şey mi oldu

Karışık hayatına benden sonra

Yalnızlık benim adım bundan sonra

Yalnızlık benim adım"