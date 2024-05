Charlie Puth her zamanki gibi tatlı, akılda kalıcı, pop müziğin güzel örneklerini içinde barındıran bir şarkıyla karşımızda: "Hero" Charlie, Spotify'da 1 milyar 835 milyon kez dinlenen "We Don't Talk Anymore" adlı şarkısı gibi chill, zengin armonileri içinde barındıran bir şarkıyı bize sunuyor.

"I don't need a hero, I don't want to be saved

But I said, "I'll be here every night and day," oh

I don't need a hero, but if you let me stay

Oh, I can still be here every night and day, oh"