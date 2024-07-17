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En düşük emekli aylığı ile ilgili beklenen rakam belli oldu. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan vergi paketiyle ilgili kanun teklifine konulan madde uyarınca, halen 10.000 TL olan en düşük emekli aylığı 12.500 TL’ye çıkacak.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemeden etkilenecek kişi sayısının 3 milyon 703 bin 788 olduğunu belirterek, en düşük emekli aylığındaki artışın 2024’ün kalan 6 aylık döneminde bütçeye maliyetinin 33,2 milyar lira olduğunu söyledi.

TEMMUZ AYINDAN GEÇERLİ OLACAK REKLAM Zamlı en düşük emekli aylığı temmuz ayından geçerli olacak. Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Görüşmelerin tamamlanmasının gelecek haftayı bulması bekleniyor. SSK emeklilerinin aylıkları her ayın 17 – 26’sı arasında, BAĞ –KUR emeklilerinin aylıkları ise 25 – 28’i arasında ödeniyor. SSK’lıların temmuz ayı emekli aylığı ödemeleri bugün başlıyor. Kanun teklifi yasalaşıp yürürlüğe girinceye kadar emeklilerin çoğu temmuz ayı maaşlarını almış olacaklar.

Teklifin yürürlük maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, 12.500 TL olarak belirlenen yeni en düşük emekli aylığı temmuz ayından geçerli olacak. Teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek. KÖK AYLIKLAR YÜZDE 24,73 ORANINDA ARTACAK En düşük emekli aylığı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye çıkmakla birlikte yapılan zam kök aylıklara yansımayacak. Kök aylıklar temmuz ayı maaş zamlarında olduğu gibi sadece yüzde 24,73 oranında artacak. EN DÜŞÜK 12.500 TL OLAN AYLIK KİMLERİ ETKİLEYECEK?

En düşük emekli aylığı 10.000 TL olarak kalsaydı 1 milyon 780 bin kişinin aylığı temmuz ayında artmamış olacaktı. Bu düzenlemeyle ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL ve altında olanların tamamının emekli aylığı 2.500 TL artacak. REKLAM Kök aylığı 8.018 TL ile 10.000 TL arasında olan yaklaşık 1,9 milyon kişinin aylığı da yapılan düzenlemeden etkilenecek. Tüm emeklilerin kök aylıkları önce yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalan aylıklar hazine desteği ile 12.500 TL’ye tamamlanacak.

Örneğin, ek ödeme dahil 8.500 TL olan kök aylık yüzde 24,73 oranında artırıldığında 10.602 TL oluyor. Bu kişiye 1.898 TL hazine desteği sağlanarak aylığı 12.500 TL’ye yükseltilecek. Ek ödeme dahil 9.000 TL olan kök aylık ise yüzde 24,73 artırıldığında 11.226 TL’de kalacak. Bu kişiye ise 1274 TL hazine desteği sağlanarak aylığı 12.500 TL’ye tamamlanacak. En düşük emekli aylığı kimleri etkileyecek? Kök aylık tutarı %24,73 zamlı tutar Hazineden karşılanan tutar Ödenecek aylık 8.018 10.001 2.499 12.500 8.100 10.103 2.397 12.500 8.250 10.290 2.210 12.500 8.500 10.602 1.898 12.500 8.750 10.914 1.586 12.500 9.000 11.226 1.274 12.500 9.250 11.538 962 12.500 9.500 11.849 651 12.500 9.750 12.161 339 12.500 10.000 12.473 27 12.500 Not: Kök aylık tutarına ek ödeme dahildir EYT’LİLER İÇİN GETİRİLEN PRİM İNDİRİMİ KALKIYOR

Geçen yıl emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi çıkartılırken, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için işveren priminde 5 puanlık indirim uygulaması başlatıldı. İşçinin brüt ücretinin yüzde 5’i oranındaki primden vazgeçildi. REKLAM Teklifte yer alan düzenlemeyle söz konusu prim indirimine son verilecek. EYT kapsamında emekli olan 2,4 milyon kişiden 1 milyonu sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak sigortalı çalışmaya devam ediyor. Bunların tamamına yakınının, prim desteği avantajı dolayısıyla aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerden oluştuğu belirtiliyor.

KISA VADELİ SİGORTA PRİMİ 0,25 PUAN ARTIYOR Sigortalı olarak çalışanlar için iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık haline ilişkin kısa vadeli sigorta kollarına her ay brüt ücretin yüzde 2’si oranında prim kesiliyor. Teklif ile bu oran yüzde 2,25’e çıkartılacak. Bu oranı yüzde 1,5’e düşürmeye veya yüzde 2,5’e çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Her iki düzenleme de kanunun Resmi Gazete’de yayımını takip eden aydan itibaren yürürlüğe girecek. İlgili ayın primi bir sonraki ayda ödendiği için kanun temmuz ayı içinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, temmuz ayı primlerinin tahsil edildiği ağustos ayında yürürlüğe girmiş olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) nisan ayı itibarıyla bildirilen prime esas kazanç ortalaması aylık 35.002 TL düzeyinde bulunuyor. SGDP’ne tabi 1 milyon kişi üzerinden yapılan hesaplamaya göre, EYT’liler için sağlanan 5 puanlık prim indirimine son verilmesiyle bütçede 6 aylık dönemde 10,7 milyar lira tasarruf sağlanması bekleniyor. SGK verilerine göre, 4/a’lı (SSK) çalışan zorunlu sigortalı kişi sayısı nisan ayı itibarıyla 16,4 milyon kişiye ulaşıyor. Tüm sigortalı çalışanların kısa vadeli sigorta priminde 0,25 puanlık artış, bu yılın geri kalan 6 aylık döneminde 8,6 milyar lira ilave prim geliri sağlayacak. Altı aylık dönemde iki kalemden elde edilecek toplam kazanç 19,3 milyar liraya ulaşacak.

En düşük emekli aylığının bu yılki maliyetinin 33,2 milyar lira olduğu dikkate alınırsa, bu maliyetin yaklaşık 3’te 2’si primlerle ilgili yapılan düzenlemelerle finansa edilecek.