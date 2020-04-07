07 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
Haberlerİş-Yaşam

120 bin mali müşavir de evde kalmak istiyor

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Derneği Başkanı Turgay Kanarya, 120 bin mali müşavirin evde kalması gerektiğine vurgu yaparak “Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan pandeminin önüne geçmek için alınan ‘EvdeKal’ kararlarına 120 bin mali müşavir arkadaşımızla biz de dahil edilmek istiyoruz. Beyanname sürelerinin temmuza çekilmesi bu 110 bin meslektaşımızın ve ailelerinin sağlığı için zorunludur” dedi.

07.04.2020 - 17:39 | Güncelleme: ABONE OL
Turgay Kanarya

Pandeminin yayılım hızı karışışında ailelerini ve çalışanlarını koruyabilmek adına ‘EvdeKal’ çağrısına uymak istediklerine vurgu yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Derneği Başkanı Turgay Kanarya, “120 bin mali müşavirimizin kendilerinin, ailelerinin ve çalışanlarının sağlığı söz konusu. Toplum sağlığı için, muhasebe meslek grubunun iş yükünü hafifletecek adımlar atılmalıdır. Zira devletimizin açıkladığı destek paketleri ve iş gücü kaybı yaşanmaması için getirdiği Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru ve evrak hazırlama süreci bu camiada iş yükünü oldukça artırmıştır. Her geçen gün salgın nedeniyle meslektaşlarımız hayatlarını kaybetmektedirler. En son Sancaktepe ilçemizde faaliyet gösteren meslektaşımız SMMM YAVUZ KUL virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmiştir” dedi. 

BEYANNAME SÜRELERİ UZATILSIN

Devletin bazı sektörleri mücbir sebep kapsamında değerlendirmesinin yeterli olmadığına  pandeminin tüm sektörleri etkilediğine vurgu yapan Kanarya “Devletimizden beklentimiz bu süreçte Nisan sonuna ertelenen ‘Yıllık Gelir Vergisi Beyanname’ verme ve ödeme süresi Temmuz ayının sonuna ertelensin, Nisan ayında beyan edilmesi gereken ‘Yıllık Kurumlar Vergisi’ Temmuz ayının sonuna ertelensin, tüm mükellefler mücbir sebep kapsamına alınarak Nisan, Mayıs, Haziran aylarında verilen tüm beyanname ve bildirimler ile E-Defter beratları temmuz ayına ertelensin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Nisan, Mayıs, Haziran aylarında verilecek olan tüm bildirgelerin temmuz ayına ertelenmesi, bu süreçte vergi incelemesi süreçlerinin durdurulması ve tüm dava açma sürelerinin dondurulması yönündedir” diye konuştu.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın
Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın
Türkiye'de onu tanımayan yok! Gözlerine dikkatli bakın
Türkiye'de onu tanımayan yok! Gözlerine dikkatli bakın
Sevgilisine isyan etti
Sevgilisine isyan etti
Yaz gelecek virüs gidecek mi?
Yaz gelecek virüs gidecek mi?
Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi
Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi
BMGK ilk kez koronavirüsü görüşecek
BMGK ilk kez koronavirüsü görüşecek
Esenler'de karantina günlerinde moral timi
Esenler'de karantina günlerinde moral timi
Sinop'ta 3 köy karantinaya alındı
Sinop'ta 3 köy karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X