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        Haberler Dünya 12 yıl sonra normalleşme adımı: Suriye Hava Yolları, Riyad'a uçuş başlattı | Dış Haberler

        12 yıl sonra normalleşme adımı: Suriye Hava Yolları, Riyad'a uçuş başlattı

        Suriye'de 2011'de başlayan ayaklanmalardan sonra 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durduran Suriye ile Suudi Arabistan arasında 12 yıl aradan sonra ilk sefer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:48
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        Şam'dan Riyad'a 12 yıl sonra ilk uçuş
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        Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Hava Yolları'na ait uçak, bu sabah Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na indi.

        Seferin, Şam-Riyad arasında düzenli uçuşlara dönüşme sinyali olduğu ifade edilen haberde, "Bu vesileyle Riyad havalimanları şirketi, Kral Halid Havalimanı'nda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Dr. Eymen Susan ve hava taşımacılığı alanında çok sayıda Suudi yetkilinin katılımıyla bir kutlama düzenledi." ifadesi kullanıldı.

        Riyad-Şam'ın normalleşme süreci

        Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Suriye yönetimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiş, iki ülke Mart 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durdurmuştu.

        Şam yönetiminin 7 Mayıs 2023'te Arap Birliğine geri dönmesine karar verilmesinin ardından 9 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkilerinin yeniden tesis edildiğini duyurmuştu.

        Suriye'deki Beşşar Esad yönetimi 6 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'a büyükelçi atarken, Riyad da 26 Mayıs'ta Faysal bin Suud el-Micfil'i Şam'a büyükelçi olarak atamıştı.

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